به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در راستای نظارت بر بازار کالاهای اساسی و ارزیابی کمی و کیفی توزیع این کالاها در میادین میوه و تره‌بار از میدان میوه و تره‌بار پیروزی بازدید کرد.

وی در این بازدید به صورت میدانی و مستقیم در غرفه‌های عرضه مرغ، گوشت و حبوبات حضور پیدا کرد و بر قیمت و نحوه توزیع این کالاها نظارت کرد.

دادستان تهران در حاشیه این بازدید ضمن گفت‌وگو با مردم و خریداران، کیفیت و نحوه توزیع کالاهای اساسی را از مردم جویا شد و نکات لازم را برای ارتقای کیفیت خدمات، به مدیران مربوطه تذکر داد.

وی گفت: بازرسان جهاد کشاورزی، اصناف و تعزیرات موظفند نظارت‌های خود را بر بازار افزایش دهند و تخلفات، کم‌فروشی یا گرانفروشی‌های احتمالی را گزارش دهند.