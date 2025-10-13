به گزارش خبرنگار مهر جعفر صباغیان، قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی (ره)، در آئین افتتاح ۶۹ مرکز مواسات که ظهر امروز برگزار شد ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران طرح‌های مردمی در حوزه مواسات و احسان، بر لزوم ترویج فرهنگ نیکوکاری و مشارکت عمومی در امور خیر تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش واسطه‌گری مؤسسات خیریه میان مردم و نیازمندان گفت: شما عزیزانی که در جمع‌آوری و توزیع کمک‌های مردمی فعالیت می‌کنید، واسطه میان خیران و نیازمندان هستید و بزرگ‌ترین ثواب را از آن خود می‌کنید؛ چراکه وسیله‌ای فراهم کرده‌اید تا حتی کسانی که شاید متوجه کار خیر خود نباشند، در ثواب شریک شوند.

صباغیان با تأکید بر دو اصل مهم در برنامه‌های کمیته امداد افزود: در تمامی اقدامات خود، توانمندسازی افراد و ایجاد درآمد پایدار با حفظ کرامت انسانی را در اولویت قرار داده‌ایم. همچنین معتقدیم که باید کارهای خیر را به مردم واگذار و آنان را در نیکوکاری مشارکت دهیم. این رویکرد هم به حفظ حرمت نیازمندان کمک می‌کند و هم موجب تقویت روحیه همدلی در جامعه می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت کمک‌های پنهانی و حفظ حرمت مددجویان اظهار داشت: کمک کردن در خفا و بدون جلب توجه، شأن و کرامت افراد را حفظ می‌کند. بسیاری از نیازمندان از مراجعه مستقیم به نهادهای حمایتی به دلیل حفظ آبرو امتناع می‌کنند؛ بنابراین ایجاد سازوکارهایی که به‌صورت غیرمستقیم و آبرومندانه به آنان یاری برساند، اقدامی بسیار پسندیده و ارزشمند است.

قائم‌مقام کمیته امداد همچنین به نقش بختیاری، رئیس این نهاد، در پیگیری مستمر برنامه‌های توانمندسازی اشاره کرد و گفت: آقای بختیاری شبانه‌روز برای ارتقای سطح معیشتی و فرهنگی جامعه هدف تلاش می‌کنند و حضور فعال ایشان در جلسات مختلف مجلس و نهادهای تصمیم‌ساز، بیانگر جدیت کمیته امداد در تحقق مأموریت‌هایش است.

صباغیان با قدردانی از فعالیت‌های مشترک میان کمیته امداد و سایر مجموعه‌های خیریه افزود: اعتماد مردم سرمایه اصلی ماست و همکاری با مؤسسات مردمی موجب افزایش این اعتماد و گسترش مشارکت عمومی در امور خیر می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به مأموریت‌های فرهنگی و خانوادگی معاونت امور خانواده سپاه گفت: رسالت شما در حوزه خانواده، فرهنگ‌سازی برای ازدواج، فرزندآوری و جوانی جمعیت است که از تأکیدات مقام معظم رهبری محسوب می‌شود. پیشنهاد ما این است که منابع حمایتی بیشتری به موضوعات فرهنگی، تربیتی و خانوادگی اختصاص یابد، چراکه این حوزه‌ها نقش بنیادینی در توانمندسازی جامعه دارند.

قائم‌مقام کمیته امداد با بیان اینکه کمیته امداد در سال جاری بیش از ۸۵۰ هزار دانش‌آموز تحت حمایت دارد، افزود:

در حوزه فرهنگی نیز شاهد دستاوردهای چشمگیری بوده‌ایم؛ از جمله کسب رتبه‌های برتر کنکور و موفقیت‌های تحصیلی چشمگیر فرزندان مددجویان. این دستاوردها نشان می‌دهد که تقویت بعد فرهنگی و آموزشی، مؤثرترین راه برای توانمندسازی پایدار است.

وی در پایان ضمن تشکر از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان در این مراسم گفت: افتخار ما حضور در کنار انسان‌های مؤمن، دغدغه‌مند و متعهدی است که برای محرومان دل می‌سوزانند. ان‌شاءالله با همکاری مجموعه‌های انقلابی، بتوانیم فرهنگ احسان و مواسات را در سراسر کشور بیش از پیش گسترش دهیم.