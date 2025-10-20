خدمات نهادهای حمایتی استان سمنان ارزیابی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر دوشنبه در جلسه قرارگاه مواسات استان سمنان در سالن جلسات فرماندهی سپاه استان بیان کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی در سالهای اخیر مشکلات متعددی برای اقشار نیازمند ایجاد کرده است لذا خدمات نهادهای حمایتی باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه زکات جمعآوری شده باید در موارد مصارف هشتگانه آن مورد استفاده قرار گیرد، گفت: اگر بتوانیم به سمت هدفمندسازی مواسات و کمکهای مومنانه حرکت کنیم شاهد کاهش مشکلات نیازمندان خواهیم بود.
امام جمعه سمنان بیان کرد: خدماتی که در بخشهای مختلف به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ارائه میشود نیازمند ارزیابی مجدد است تا در استفاده از منابع، شاهد بهرهوری بیشتری باشیم.
وی بر ضرورت همفکری مسئولان استان در خصوص مکانیابی ارائه خدمات درمانی و حمایتی تاکید کرد و گفت: ساماندهی و تجمیع ظرفیتهای موجود باید در اولویت مسئولان مرتبط با مواسات و کمکهای مومنانه قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین به روایتی از امیرالمومنین علی (ع) نیز خاطرنشان کرد: حضرت فرمود «غُلِبَ وَ اللهِ المُتَخاذِلون» به خدا سوگند، آنان که یکدیگر را واگذاشتند و یاری نکردند مغلوب شدند که این فرمایش نیز بر اهمیت همبستگی و انسجام مسئولان در امور مختلف تاکید دارد.
