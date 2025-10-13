به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام زنگنه معاون امور خانواده سپاه، در آئین افتتاح ۶۹ مرکز مواسات که صبح امروز بر اهمیت مواسات، خدمت به خلق و گسترش روحیه همدلی در جامعه تأکید پ با استناد به آیات قرآن و روایات اهل‌بیت (ع)، گفت: خدمت به بندگان خدا از برترین اعمال است و

هیچ شرطی چون ایمان یا اخلاص برای آن ذکر نشده است. حتی کمک به حیوانات نیز موجب نزول رحمت الهی می‌شود و لطفی از سوی خداوند برای بنده خلق می‌کند که او را از بلاها مصون می‌دارد.

حجت‌الاسلام زنگنه با نقل روایاتی از ائمه اطهار (ع)، افزود: در منابع دینی تأکید شده است که هر کس غم و اندوهی را از دل مؤمنی بزداید، خداوند نیز غم‌های او را در دنیا و آخرت برطرف می‌کند. همچنین امام صادق (ع) فرموده‌اند که با مواسات و همدلی با برادران دینی خود، به خداوند نزدیک شوید.

وی خاطرنشان کرد: یکی از آثار مهم مواسات، افزایش رزق و روزی و جلب رضایت الهی است. امام عسکری (ع) فرموده‌اند خداوند بهشت خود را برای کسانی که به دیگران احسان و کمک می‌کنند، وسعت می‌دهد و آنان را مشمول رضوان خویش می‌سازد.

معاون امور خانواده سپاه با اشاره به نقش نهادهای انقلابی در تحقق این آموزه‌ها گفت: سپاه پاسداران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از نخستین نهادهایی بودند که به دستور امام راحل پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شدند. این دو نهاد امروز نیز در خط مقدم کمک به محرومان و تحکیم بنیان‌های اجتماعی کشور قرار دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از دکتر صباغیان، قائم‌مقام کمیته امداد و دیگر مدیران این نهاد برای همکاری و تلاش در حوزه هم‌افزایی میان سپاه و کمیته امداد تقدیر کرد.

زنگنه با اشاره به اقدامات معاونت امور خانواده سپاه اظهار داشت: سایت “خانواده اسلامی شمیم” با بیش از هشت میلیون بازدیدکننده، مجموعه‌ای از محتوای آموزشی، مشاوره‌ای و معنوی را در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهد. این سامانه تاکنون بیش از ۲۷۰۰ کلیپ کوتاه در حوزه‌های مختلف از جمله معنویت، احکام، مشاوره خانوادگی و تربیت فرزند تولید کرده است.

وی همچنین از راه‌اندازی هسته‌های خودجوش ازدواج و فرزندآوری خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۳۰ هسته فعال ازدواج در کشور فعالیت دارند. افزون بر آن، با پیگیری تأکیدات سردار شهید سلامی، برنامه “سفیران جمعیت” نیز در سراسر کشور برای ترویج فرهنگ ازدواج و جوانی جمعیت در حال اجراست. تاکنون بیش از ۱۲۰ نخبه از سراسر کشور در این حوزه آموزش دیده و مشغول فعالیت هستند.

حجت‌الاسلام زنگنه در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار مواسات در جامعه اسلامی، اظهار داشت: همراهی مردم، روحانیون و نهادهای انقلابی در عرصه همدلی و کمک به نیازمندان، نعمتی الهی است. اگر خداوند توفیق این خدمت را به ما داده، نشانه عنایت اوست و باید آن را قدر بدانیم.