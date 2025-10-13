  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

ثبت بیش از ۳۵ هزار مورد اعمال قانون به‌دلیل عدم بستن کمربند ایمنی

ثبت بیش از ۳۵ هزار مورد اعمال قانون به‌دلیل عدم بستن کمربند ایمنی

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از ۳۵ هزار مورد اعمال قانون به‌دلیل عدم بستن کمربند ایمنی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار ثبت تخلفات مربوط به کمربند ایمنی از ابتدای مهر تا ۲۰ مهرماه، اعلام کرد: بیش از ۳۵ هزار اعمال قانون به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی در تهران انجام شده است و عدم بستن کمربند ایمنی در تصادفات اخیر تهران علت فوت سرنشین و چند نفر از رانندگان بوده است.

وی همچنان از شهروندان خواست حتماً کمربند ایمنی را ببندند، چرا که این ساده‌ترین و مؤثرترین تجهیزات ایمنی در خودرو است که جان افراد را در تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی محافظت می‌کند.

کد خبر 6620840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها