به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار ثبت تخلفات مربوط به کمربند ایمنی از ابتدای مهر تا ۲۰ مهرماه، اعلام کرد: بیش از ۳۵ هزار اعمال قانون به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی در تهران انجام شده است و عدم بستن کمربند ایمنی در تصادفات اخیر تهران علت فوت سرنشین و چند نفر از رانندگان بوده است.

وی همچنان از شهروندان خواست حتماً کمربند ایمنی را ببندند، چرا که این ساده‌ترین و مؤثرترین تجهیزات ایمنی در خودرو است که جان افراد را در تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی محافظت می‌کند.