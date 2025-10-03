افزایش وقوع تصادفات فوتی در سطح شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در روز شنبه مورخ ۵ مهرماه، ۲ فقره تصادف منجر به فوت در سطح شهر تهران رخ داد؛ درساعت ۰۶:۳۰ صبح، یک دستگاه موتورسیکلت در موقعیت جاده ده ترکمن انتهای سایت نظامی یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده که متاسفانه راننده آن در دم فوت شد.

وی ادامه داد: دومین تصادف روز شنبه در ساعت ۱۴:۲۸ بعد ازظهر، در بزرگراه امام رضا (ع) مسیر غرب به شرق رو بروی بازار گل، یک دستگاه سواری پراید با وانت پیکانی که به علت عملیات عمرانی در مسیر تندرو این بزرگراه متوقف بوده برخورد می کند که متاسفانه در اثر این حادثه راننده پراید که آقایی ۲۲ ساله بوده در اثر شدت جراحات وارده در دم فوت شد.در این تصادف که ترکیب و تقارن دو خطا (عدم توجه به جلودر رانندگی از سوی سواری پراید و عدم رعایت نکات ایمنی در حین انجام عملیات عمرانی از سوی پیمانکار شهرداری) سهم تقصیربه هر دو مقصر حادثه داده شده است.

سرهنگ جوانبخت در ادامه افزود: در روز یکشنبه مورخ ۶ مهرماه نیز ۲ حادثه مرگبار در نقاط مختلف شهر تهران ثبت شد؛ در ساعت ۰۰:۲۰ نیمه شب، یک دستگاه خودروی پراید با موتور تقویت‌شده در مسیر غربی بزرگراه شهید زین‌الدین به سمت بزرگراه شهید باقری، به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی سرعت مطمئنه، واژگون شد. که در پی این اتفاق راننده خودرو که جوانی ۲۰ ساله بود، به دلیل نبستن کمربند ایمنی و شدت ضربه و جراحات وارده، متأسفانه در همان محل حادثه جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: حوالی ساعت ۱۷:۴۰ در بزرگراه شهید خرازی به سمت غرب-اردستانی یک دستگاه تاکسی سمند به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی سرعت مطمئنه با گاردریل برخورد کرده که منجر به فوت راننده و سرنشین آن شد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با ابراز تاسف از وقوع ۲ فقره تصادف فوتی دیگر در روز دوشنبه ۷ مهر ماه خبر داد و گفت: حوالی ساعت ۰۳:۳۰ بامداد در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان لاین کندرو پل کن، یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه پس از برخورد با پایه های پل واژگون شده.متاسفانه در پی این اتفاق راننده و سرنشین جلو به علت نبستن کمربند ایمنی و به دلیل شدت ضربه در همان لحظات اولیه جان خود را از دست دادند و دو سرنشین عقب مصدوم و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

وی در ادامه افزود: دیگر تصادف رخ داده در روز دوشنبه در ساعت ۲۲:۴۰ در مسیر شرق به غرب لاین تندرو بزرگراه آزادگان -مرتضی گرد یک دستگاه کامیون به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده ای که قصد تردد غیر مجاز از عرض این بزرگراه را داشته برخورد کرده که منجر به فوت عابر پیاده شد.

سرهنگ جوانبخت گفت: تصادف اول در ساعت ۱۴:۳۰، در زیر گذر میدان امام حسین (ع) به سمت شرق داخل خط ویژه، بین دو دستگاه موتورسیکلت رخ داد.که علت این حادثه تجاوز به چپ یکی از موتورسیکلت ها اعلام شده است. متاسفانه راننده موتورسیکلتی که این تخلف را انجام داده و آقایی حدوداً ۳۰ ساله بوده به دلیل نداشتن کلاه ایمنی و شدت ضربه و جراحات وارده، در محل حادثه جان خود ر از دست داد.

وی در ادامه با اشاره به افزایش تصادفات فوتی افزود: دیگر تصادف رخ داده در روز چهار شنبه حوالی ساعت ۱۶:۲۰ بعد از ظهر در خیابان شوش به سمت شرق اتفاق افتاد. که درآن یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه کامیون برخورد کرده است٫ علت این حادثه مطابق با ماده ۱۶۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، حرکت موتور سیکلت به موازات کامیون اعلام شده است که متاسفانه راننده موتورسیکلت به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی در دم فوت شد.

وی با بیان اینکه آخرین تصادف رخ داده در شهر تهران در ساعت ۰۲:۱۰ بامداد پنج شنبه ۱۰ مهرماه در بزرگراه امام علی (ع) مسیر جنوب به شمال سرازیری پل شهید محلاتی نرسیده به نیکنام رخ داد گفت: یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده است که در اثر این اتفاق راننده موتورسیکلت به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی، جان خود را از دست داد.

سرهنگ جوانبخت در پایان خاطرنشان کرد: یکی از تخلفات شایع در میان موتورسواران که اغلب ساده انگاشته می‌شود، تخلف «تجاوز به چپ» است. در بسیاری از موارد، موتورسواران بدون توجه به قوانین، وارد مسیر عبور خودروهای دیگر می‌شوند، سبقت‌های غیرمجاز می‌گیرند که نتیجه‌ای جز وقوع تصادفات جرحی و فوتی در پی ندارد.