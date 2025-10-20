به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رابعه جهانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، موتورسیکلتسواران با سهم ۴۸ درصدی از تلفات رانندگی، رتبه نخست متوفیان حوادث رانندگی در شهر تهران را به خود اختصاص دادهاند. این آمار نگرانکننده است و نشاندهنده لزوم توجه ویژه به رفتار موتورسواران و رعایت اصول ایمنی از سوی آنان است.
وی افزود: یکی از اصلیترین دلایل افزایش تلفات، نبود محافظ فیزیکی برای موتورسواران هنگام بروز تصادف است. به همین دلیل، رعایت نکات ایمنی از جمله استفاده از کلاه ایمنی استاندارد و کاهش سرعت میتواند نقش بسزایی در کاهش شدت جراحات و تلفات داشته باشد.
سرهنگ جهانبخت ادامه داد: طبق آمار پزشکی قانونی، در هفتههای اخیر شاهد افزایش آسیبدیدگیهای شدید به نواحی مختلف بدن موتورسواران بودهایم. این آسیبها دیگر تنها به ناحیه سر محدود نمیشوند، بلکه شامل آسیب به اندامهای داخلی مانند کبد، طحال، قفسه سینه و عروق اصلی نیز شدهاند. این موضوع رابطه مستقیمی با افزایش سرعت غیرمجاز موتورسیکلتها در معابر شهری دارد.
وی تأکید کرد: اگر سرعت موتورسواران کاهش یابد، میزان شدت جراحات نیز به طرز محسوسی کاهش خواهد یافت. خواهش ما از موتورسیکلتسواران این است که تنها با کاهش جزئی سرعت خود، از نتایج فاجعهبار تصادفات جلوگیری کنند.
تردد غیرمجاز در خطوط ویژه و تونلها، عامل خطرساز دیگر
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تردد غیرمجاز موتورسیکلتها در خطوط ویژه اتوبوسهای تندرو و تونلهای شهری، هشدار داد: متأسفانه همچنان شاهد تردد موتورسواران در معابر ممنوعه هستیم. یکی از نمونههای اخیر، تصادف شدید در زیرگذر میدان امام حسین بود که دو موتورسوار در خطوط ویژه و در جهتهای مخالف در حال حرکت بودند. در نتیجه این برخورد، یکی از موتورسواران به شدت آسیب دید و جان خود را از دست داد.
وی افزود: خطوط ویژه برای تردد وسایل امدادی و ناوگان حملونقل عمومی طراحی شدهاند و برای موتورسواران ایمن نیستند. آنها یا توسط اتوبوسهای تندرو که دارای نقاط کور هستند دیده نمیشوند، یا در اثر برخورد با موانع موجود در خطوط اضطراری دچار حادثه میشوند.
تونلها، محیطی ناایمن برای موتورسیکلتسواران
سرهنگ جهانبخت درباره خطرات تردد در تونلهای شهری نیز گفت: تونلهای شهری به هیچ عنوان محل امنی برای تردد موتورسواران نیستند. آنها در این فضاها در نقاط کور سایر خودروها قرار میگیرند و در صورت تغییر مسیر ناگهانی، احتمال برخورد بسیار بالا میرود. در یکی از موارد اخیر، موتورسوار در اثر برخورد با دیوارههای تونل، دچار ضربه شدید به سر شد و متأسفانه جان باخت.
وی در پایان تأکید کرد: تردد در خطوط اضطرار و تونلها تنها باید در شرایط خاص و با رعایت کامل اصول ایمنی انجام شود. رعایت فاصله طولی، پرهیز از تغییر مسیر ناگهانی و حرکت با سرعت مجاز، نکاتی هستند که موتورسواران باید به آن پایبند باشند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.
