ترسیم کروکی تصادفات چه زمانی الزامی است؟

سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تصادفات رانندگی به ۳ دسته خسارتی، جرحی و فوتی تقسیم میشوند. در تصادفات خسارتی، ارزشگذاری دقیق خسارت توسط مقام قضائی و بیمه تعیین میشود و مبلغ دیه سالانه توسط قانونگذار مشخص و به بیمهها ابلاغ میشود.
وی افزود: حداقل مبلغ ۱۰ درصد دیه خسارتهای بدنی، حد آستانهای است که برای تصادفات خسارتی، نیازی به ترسیم کروکی ندارد و در حال حاضر مبلغ ۵۳ میلیون تومان ملاک است؛ اگر خسارت وارد شده صرفاً به خودروها بوده و کمتر از این مبلغ باشد، ترسیم کروکی ضرورت ندارد و طرفین میتوانند با توافق بدون کروکی به بیمه مراجعه کرده و خسارت خود را دریافت کنند.
لزوم ترسیم کروکی در خسارتهای بالای ۵۳ میلیون تومان
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تاکید کرد: در صورتی که مبلغ خسارت بیش از ۵۳ میلیون تومان باشد، ترسیم کروکی پلیس الزامی است. کروکیهای پلیس اکنون به صورت الکترونیکی و توسط تبلتهای همراه مأموران در صحنه تصادف تهیه میشوند و امضای الکترونیکی طرفین نیز ثبت میشود.
سرهنگ جوانبخت افزود: کروکیهای الکترونیکی به صورت همزمان به بیمه مرکزی، کلانتریها، دادسراها و شورای حل اختلاف ارسال میشوند تا روند رسیدگی سریعتر و بدون نیاز به کاغذبازی باشد.
سامانه «پلیس من» و دسترسی آسان به کروکیها
وی بیان کرد: مالکان خودرو که اطلاعاتشان در سامانه پلیس بهروز شده است، میتوانند با ورود به سامانه «پلیس من» و دریافت کد پیامکی، کروکی تصادف را مشاهده و پرینت کنند. به گفته رئیس اداره تصادفات، کروکی پلیس مهمترین سند تشخیص اصالت صحنه تصادف است و معمولاً کارشناسان در همان ساعات اولیه حادثه آن را تهیه میکنند که برای محاکم قضائی کاملاً قابل استناد است.
روند اعتراض به نظریه کارشناسان و رسیدگیهای بعدی
وی ادامه داد: در صورت اعتراض به نظریه کارشناسان پلیس، افراد میتوانند از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاههای صلح (در تصادفات خسارتی) و دادسرا (در تصادفات جرحی) درخواست کارشناسی مجدد کنند.
سرهنگ جوانبخت افزود: نظرات کارشناسی ممکن است تأیید یا رد شود و در برخی تصادفات جرحی و سنگین، هیئتهای ۱۷ نفره تشکیل میشود تا عدالت به درستی اجرا شود.
مزایای ترسیم الکترونیکی کروکی و استفاده از فناوری
سرهنگ جوانبخت تاکید کرد: ترسیم کروکی به صورت الکترونیکی با بهرهگیری از اطلاعات دقیق سامانههای پلیس، نسبت به روشهای سنتی بسیار دقیقتر و سریعتر است.
وی افزود: امکان الصاق عکس و فیلم از محل تصادف به کروکی، کمک بزرگی به کارشناسان در ارائه مدارک دقیق میکند. همچنین با استفاده از تصاویر دوربینهای ثبت وقایع و نظارت تصویری، میزان خطای انسانی کاهش چشمگیری داشته است.
حذف کامل کاغذ از روند رسیدگی به تصادفات
رئیس اداره تصادفات تصریح کرد: تمام کروکیها به صورت آنلاین به بیمه مرکزی ارسال شده و کارشناسان بیمه براساس آن تصمیم میگیرند، بنابراین باید از سیستم کاغذی فاصله بگیریم و به این روند الکترونیکی حمایت کامل شود تا خطا، جعل مدارک و هزینهها کاهش یابد و مردم دسترسی آسان و سریع به اطلاعات خود داشته باشند.
وی گفت: تصادفات زنجیرهای، فوتی و پیچیده که چندین برخورد و مجروح یا متوفی دارند، نیازمند بررسیهای دقیق و تخصصی است و ممکن است ترسیم کروکی نهایی پس از جمعآوری کامل مستندات صورت گیرد.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور از مردم خواست: در تصادفات خسارتی که حداقل مبلغ خسارت وجود دارد و اختلافی نیست، به بیمه مراجعه کرده و اجازه دهند کارشناسان وقت خود را صرف تصادفات پیچیده و جرحی کنند. کروکی سازشی در صورت توافق طرفین نیاز به ترسیم ندارد ولی در صورت وجود اختلاف، کروکی غیرسازشی تهیه و پرونده به مراجع قضائی ارجاع میشود.
