به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای رسمی به شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بر اهمیت ثبت و گرامیداشت روزها و مناسبت‌های خاص در تقویم رسمی کشور تأکید کرد.

در این نامه، نقش این مناسبت‌ها در ارتقای اخلاق حرفه‌ای، ترویج فرهنگ عمومی، سبک زندگی ایرانی-اسلامی و تأثیر آن‌ها در تحولات اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی، در پایان نامه با تقدیر از تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست، برای مسئولین مربوطه آرزوی موفقیت کرده است. این اقدام در راستای تقویت مشارکت عمومی و ارتقای فرهنگ محیط زیستی در کشور صورت گرفته است.