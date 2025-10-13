  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۳

تاکید وزیر ارشاد بر اهمیت گرامیداشت مناسبت‌های محیط زیستی در تقویم

تاکید وزیر ارشاد بر اهمیت گرامیداشت مناسبت‌های محیط زیستی در تقویم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای رسمی به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بر اهمیت ثبت و گرامیداشت روزها و مناسبت‌های خاص در تقویم رسمی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای رسمی به شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بر اهمیت ثبت و گرامیداشت روزها و مناسبت‌های خاص در تقویم رسمی کشور تأکید کرد.

در این نامه، نقش این مناسبت‌ها در ارتقای اخلاق حرفه‌ای، ترویج فرهنگ عمومی، سبک زندگی ایرانی-اسلامی و تأثیر آن‌ها در تحولات اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی، در پایان نامه با تقدیر از تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست، برای مسئولین مربوطه آرزوی موفقیت کرده است. این اقدام در راستای تقویت مشارکت عمومی و ارتقای فرهنگ محیط زیستی در کشور صورت گرفته است.

کد خبر 6620957

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها