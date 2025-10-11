به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مدادی رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان گفت: دوره آموزشی طرح جامع آموزش تلفیقی انتظامی و محیط‌زیستی با حضور ۵۳ نفر از سربازان یگان حفاظت استان‌های کشور از امروز شنبه ۱۹ مهرماه لغایت یک‌شنبه ۲۰ مهرماه به‌مدت دو روز در محل مرکز آموزش محیط‌زیست و تربیت محیط‌بان کرج در حال برگزاری است.

وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ارتقای دانش انتظامی و محیط‌زیستی نیروهای سرباز یگان حفاظت، تقویت هماهنگی میان واحدهای حفاظتی و افزایش توان عملیاتی آنان در مأموریت‌های میدانی عنوان کرد.

گفتنی است؛ افتتاحیه این دوره آموزشی، با حضور سردار لقایی، جانشین فرماندهی یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا و سردار رستگار، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست در محل مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان کرج برگزار شد.