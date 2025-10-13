برنامه ریزی برای برگزاری «کاپ ۷» در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و ماهیر علی‌اف، دبیر اجرایی موقت کنوانسیون تهران صبح امروز در جلسه‌ای، چارچوب کنوانسیون تهران برای برگزاری کاپ ۷ را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این نشست برنامه‌ریزی جهت آمادگی برای برگزاری کاپ ۷ کنوانسیون تهران در ایران، بررسی مواضع کشورهای ساحلی دریای کاسپین پیرامون همکاری‌های موجود و برنامه‌های آینده در خصوص پیشبرد اهداف کنوانسیون تهران و همچنین کاهش آلودگی مواد مضر از آب‌های دریای کاسپین مورد بررسی قرار گرفت.

شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه بر مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به تداوم همکاری در این کنوانسیون و تعیین ساختار و استقرار دبیرخانه دائمی تاکید کرد.

ماهیر علی‌اف، دبیر اجرایی موقت کنوانسیون تهران نیز در این نشست درباره دیدارهای خود از کشورهای همسایه دریای کاسپین و گفتگوهای انجام گرفته با مسئولین آن‌ها پیرامون مواضع آتی گزارشی ارائه کرد.