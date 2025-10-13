  1. جامعه
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

حدود مجاز غلظت آلاینده‌ها در هوای آزاد تعیین شد

شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، با استناد به ماده (۲) قانون هوای پاک و مصوبه سال ۱۳۸۸ هیئت محترم وزیران، حدود مجاز غلظت آلاینده‌های هوا در هوای آزاد را تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، با استناد به ماده (۲) قانون هوای پاک و مصوبه سال ۱۳۸۸ هیئت محترم وزیران، حدود مجاز غلظت آلاینده‌های هوا در هوای آزاد را تعیین کرد.

در این جلسه پس از بررسی کارشناسی و با هدف ارتقای کیفیت هوا و صیانت از سلامت عمومی، مقادیر مجاز آلاینده‌های اصلی از جمله مونوکسیدکربن، دی‌اکسیدگوگرد، دی‌اکسیدنیتروژن، ذرات معلق (PM₂.₅ و PM₁₀)، سرب، ازن و بنزن مشخص شد.

حدود یادشده در پیوست مصوبه به تفکیک هر آلاینده درج شده و مبنای ارزیابی و پایش کیفیت هوای کشور قرار خواهد گرفت.

این اقدام در راستای اجرای کامل قانون هوای پاک و تحقق سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست انجام شده است.

