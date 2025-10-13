به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر فیلم کوتاه «تخطی» به کارگردانی میکائیل دیانی که در اولین حضور جشنواره‌ای خود در بین آثار منتخب داستانی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران قرار گرفته است توسط محمد موحدنیا طراحی شده است.

فیلم کوتاه «تخطی» محصول سازمان هنری رسانه ای اوج بوده و در خلاصه داستان آن آمده است: «رسول (مامورآگاهی) درگیر پرونده‌ تیراندازی در تعقیب و گریز با یک متهم است و همزمان موقعیتی مشابه در تعقیب و گریز با یک دزد خفت‌گیر سابقه دار(کمال) برای او پیش می‌آید …».

امیر نوروزی، آرش فلاحت‌پیشه، سیاوش چراغی پور، محمد موحدنیا، مهدی حسن‌زاده و احسان صاحب‌دادی بازیگرانی هستند که در این فیلم کوتاه نقش‌آفرینی کرده‌اند.

سایر عوامل «تخطی» عبارتند از نویسنده: بنیامین هفت‌لنگ، مدیر فیلم‌برداری: پویان آقابابایی، تدوین: اسماعیل علیزاده، مدیر صدابرداری: علی کیان ارثی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، طراح صحنه و لباس: حسام حسینی، طراح گریم: زهرا بابایی، آهنگساز: مسعود سخاوت‌دوست، دستیار تهیه کننده: رضا رضوانی، مدیر تولید: سجاد بابایی، مدیر تدارکات: حسین واقفی مدیر امور مالی: الهه حسن‌بیگی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: محمد رسولی واشقانی، دستیاران کارگردان: محمدحسین کریمی، نازنین زهرا احتشامی، منشی صحنه: معصومه سادات موسوی، عکاس: امیرحسین غضنفری، طراح پوستر: محمد موحدنیا، مشاور رسانه‌ای: رکسانا قهقرایی.