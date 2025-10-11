«او اینجا نیست» بهترین فیلم جشنواره کانادایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیررسانه اثر، فیلم کوتاه «او اینجا نیست» به نویسندگی و کارگردانی سعید سیری در ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم Hecare کانادا موفق به دریافت عنوان بهترین و تاثیرگذارترین فیلم این رویداد هنری شد.
جشنواره بینالمللی فیلم Hecare کانادا که در شهر تورنتو در استان انتاریو کانادا برگزار شد؛ یکی از رویدادهای فرهنگی است که به کاوش در موضوعات حقوق بشر و همچنین مراقبت از محیط زیست به واسطهی سینما اشاره دارد.
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این رویداد هنری بین سوم تا پنجم اکتبر برابر با یازدهم تا سیزدهم مهر انجام شد.
فیلم کوتاه «او اینجا نیست»؛ روایت گر زندگی کیانا دختر ۹ سالهای است که بر اثر اتفاقی ناخواسته از مادرش جدا افتاده و دچار تروما شده است.
سارا مایلی و علیرضا گیلوری بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از تهیه کنندگان: سعید سیری و علیرضا شفیعی، دستیار اول کارگردان: علیرضا شفیعی، دستیار دوم کارگردان: سوده اسماعیلی، منشی صحنه: آذر تجلی، عکاس: اردلان آذرمی، برنامه ریز: ساناز بصیر، دستیار برنامه ریز: نسترن آقاخانی، فیلمبردار: سیاوش مزروعی، دستیار یک فیلمبردار: علی محمدی، صدابردار: علی امینه، طراح صحنه: امین جهانی، دستیار صحنه: مجید حسننیا، طراح لباس: زهره سلطانی، دستیار لباس: لیدا سلطانی، طراح گریم: مینا اصلانی، مجری گریم: زهرا حسینی، تدوین: مجید طارمی، طراحی و تدکیب صدا: حسین قورچیان، آهنگساز: رامین وطننیا، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، جلوههای ویژه کامپیوتری: محمد دهباشی، استوری بورد و انیمیشن: شایان مصلینژاد، مدیر تولید: محسن گوهرشناس، مدیر تدارکات: پویان پوینده، طراح پوستر: محمد موحدنیا، ساخت تیزر: امید میرزایی، مشاور تبلیغات: صدف رضاپور، مدیر رسانه: نگار امیری.
پخش جهانی این فیلم را شرکت بین المللی premiere film برعهده دارد.
نظر شما