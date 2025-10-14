به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، فیلم کوتاه «سلامون» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کمیل ارجمندی، همزمان با حضور در چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران از پوستر رسمی خود رونمایی کرد.

این اثر علاوه بر حضور در بخش اصلی جشنواره، در بخش فیلم‌های اقتباسی (کتاب و سینما) نیز پذیرفته شده است.

«سلامون» در ژانر رئالیسم جادویی با حال‌وهوایی رازآلود و فضایی استعاری، روایت‌گر ماجرایی است که در یکی از سواحل جنوبی کشور رخ می‌دهد، جایی که آب، جنازه‌ای را به ساحل می‌آورد و حضور این پیکر ناشناس، نظم زندگی ساحل‌نشینان را برهم می‌زند. مردان لنج‌سوار در مواجهه با این واقعه، به چالشی عمیق و درونی فرو می‌روند.

«سلامون» محصول مشترک سازمان هنری رسانه‌ای اوج، باشگاه فیلم سوره و انجمن سینمای جوانان است.

جدول اکران این اثر در جشنواره فیلم کوتاه به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۷ مهر، سالن یک ۲۰:۳۰

دوشنبه ۲۸ مهر سالن سه ۱۳

سه شنبه ۲۹ مهر، سالن سه ۱۸

چهارشنبه ۳۰ مهر، سالن یک ۱۵:۳۰

چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار می‌شود.