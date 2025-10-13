به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همایش گرامیداشت روز ملی سل که امروز (دوشنبه) ۲۱ مهر در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای انجامشده در زمینه کنترل بیماریهای واگیر از جمله سل و مالاریا، بر لزوم تداوم همکاریها و تقویت برنامههای بیماریابی تأکید کرد.
رئیسی با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی کشور و هممرزی با کشورهایی که دارای بالاترین آمار ابتلاء به سل و مالاریا هستند، افزود: کنترل این بیماریها در ایران، بهویژه در مناطق شرقی، کاری بسیار دشوار اما افتخارآمیز است. موفقیتهای ما حاصل دانش، تلاش و هوشیاری کادر بهداشت و درمان و همکاری بینبخشی است.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت سرعت در شناسایی و اقدام بهموقع در بیماریهای واگیر گفت: برخلاف بیماریهای غیرواگیر، زمان در کنترل بیماریهای واگیر نقش حیاتی دارد. تجربه همهگیری کووید -۱۹ نشان داد که تأخیر در شناسایی، میتواند ابعاد جهانی پیدا کند.
رئیسی همچنین با اشاره به تجربه ارزشمند بیمارستان مسیح دانشوری در کنترل سل، از شبکه بهداشتی کشور، بهویژه بهورزان، کارشناسان مراقبت سلامت و گروههای آزمایشگاهی بهعنوان ستونهای اصلی کنترل بیماریها یاد کرد و افزود: مراکز پرخطر مانند زندانها و پادگانها باید همواره تحت مراقبت دقیق قرار گیرند و خوشبختانه همکاری امور زندانها در این زمینه الگوی بسیار موفقی بوده است.
وی با اشاره به اهمیت نقش آموزش در تشخیص بهموقع بیماریها اظهار داشت: یکی از چالشهای اصلی ما در سالهای اخیر، کاهش توجه به آموزش اپیدمیولوژی در دانشگاههای علوم پزشکی است. پزشکان باید بتوانند با توجه به شرایط منطقهای، در تشخیص بیماریها هوشیار باشند؛ چه در سیستان و بلوچستان و چه در تهران.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، با بیان اینکه بزرگترین چالش در حوزه بیماریهای واگیر موضوع بیماریابی است، گفت: اگر بتوانیم بیماران را زودتر شناسایی کنیم، مراحل درمان بهمراتب سادهتر پیش خواهد رفت. بنابراین باید گروههای علمی و اپیدمیولوژیستها را فعالتر کنیم و بر آموزش پزشکان عمومی در این زمینه تمرکز داشته باشیم.
وی همچنین از تلاش برای تأمین پایدار داروهای مورد نیاز خبر داد و افزود: ضروری است که کشور برای داروهای مورد نیاز در حوزه سل، مالاریا و سایر بیماریهای واگیر، ذخیره حداقل یکساله داشته باشد.
رئیسی با اشاره به مأموریتهای مهمی که در این زمینه تعیین شده است، خاطرنشان کرد: هدفگذاری ما حذف بیماریهای سل، مالاریا و هپاتیت C است. در این مسیر، باید شیوع و بروز بیماریها را با توجه به تغییرات جمعیتی و جابهجایی اتباع بازنگری کنیم تا برنامهریزیهای آینده دقیقتر انجام شود.
وی در پایان با تشکر از تمامی دانشگاهها، معاونتهای بهداشتی، اساتید و کارشناسان حوزه بیماریهای واگیر ابراز امیدواری کرد که در سال آینده، شاهد رشد چشمگیر در حوزه بیماریابی و کنترل مؤثر بیماریهای واگیر در کشور باشیم.
گفتنی است؛ همایش گرامیداشت روز ملی سل امروز (دوشنبه) ۲۱ مهر در ستاد وزارت بهداشت و با حضور مدیران و کارشناسانی از سازمانها و مراکز درمانی برگزار شد.
نظر شما