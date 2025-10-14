تسلیت معاون بهداشت برای درگذشت همکاران فسا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در پی درگذشت پنج تن از همکاران دانشگاه علوم پزشکی فسا در حین انجام مأموریت و در سانحه تصادف، پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
با نهایت تأثر و اندوه، ضایعهٔ دردناک درگذشت پنج نفر از همکاران گرانقدر و تلاشگر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا، خانمها دکتر فائزه بلاغی، فاطمه مرتضوینیا، مریم عوضپور، محدثه سبحانینیا و آقای مجید رستمپور، که در مسیر انجام وظیفه و خدمت به مردم شریف در سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند، به خانوادههای داغدار آنان، همکاران ارجمند دانشگاه علوم پزشکی فسا و جامعه بزرگ بهداشت کشور صمیمانه تسلیت عرض مینمایم.
بیتردید تلاشهای صادقانه، فداکاری و خدمت بیمنت این عزیزان در راه اعتلای نظام سلامت کشور و خدمترسانی به مردم شریف، همواره در یادها ماندگار و مشمول اجر و پاداش الهی خواهد بود.
از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان این حادثه غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان گرامی صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»
