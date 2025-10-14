  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۴

تسلیت معاون بهداشت برای درگذشت همکاران فسا

تسلیت معاون بهداشت برای درگذشت همکاران فسا

معاون بهداشت وزارت بهداشت در پی درگذشت پنج تن از همکاران دانشگاه علوم پزشکی فسا در حین انجام ماموریت و در سانحه تصادف، پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در پی درگذشت پنج تن از همکاران دانشگاه علوم پزشکی فسا در حین انجام مأموریت و در سانحه تصادف، پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

با نهایت تأثر و اندوه، ضایعهٔ دردناک درگذشت پنج نفر از همکاران گران‌قدر و تلاشگر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا، خانم‌ها دکتر فائزه بلاغی، فاطمه مرتضوی‌نیا، مریم عوض‌پور، محدثه سبحانی‌نیا و آقای مجید رستم‌پور، که در مسیر انجام وظیفه و خدمت به مردم شریف در سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند، به خانواده‌های داغدار آنان، همکاران ارجمند دانشگاه علوم پزشکی فسا و جامعه بزرگ بهداشت کشور صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم.

بی‌تردید تلاش‌های صادقانه، فداکاری و خدمت بی‌منت این عزیزان در راه اعتلای نظام سلامت کشور و خدمت‌رسانی به مردم شریف، همواره در یادها ماندگار و مشمول اجر و پاداش الهی خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان این حادثه غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان گرامی صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

کد خبر 6622209
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها