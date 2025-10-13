  1. اقتصاد
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

برداشت بیش از ۸۰ درصد گاز قابل استحصال میدان نار

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با تأکید بر نقش حیاتی ایستگاه‌های تقویت فشار در استمرار تولید، گفت: بیش از ۸۰ درصد از گاز قابل استحصال میدان نار تا کنون استخراج شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سید محمود میرباقری امروز دوشنبه، ۲۱ مهر با اشاره به اهمیت ایستگاه‌های تقویت فشار در حفظ تولید پایدار اظهار کرد: میدان گازی نار از سال ۱۳۸۸ با راه‌اندازی ایستگاه تقویت فشار وارد فاز دوم تولید خود شد و این ایستگاه طی شش سال گذشته نقش کلیدی در استمرار برداشت ایفا کرده است.

وی با یادآوری اینکه حجم اولیه ذخایر میدان گازی نار حدود ۱۶ تریلیون فوت مکعب برآورد می‌شود که در ۲۰ سال نخست، حدود ۷.۵ تریلیون فوت مکعب آن به‌صورت طبیعی تولید شد، افزود: از سال ۱۳۸۸ تاکنون نیز با بهره‌گیری از ایستگاه تقویت فشار، حدود ۳.۷۵ تریلیون فوت مکعب دیگر برداشت شده است. به‌این‌ترتیب، تاکنون بیش از ۸۰ درصد از گاز قابل استحصال این میدان استخراج شده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی درباره تأمین مالی پروژه‌های تأسیس این ایستگاه‌های تقویت فشار تصریح کرد: با ورود ستاد اجرایی فرمان امام، سه ایستگاه و یک مرکز تفکیک با سرمایه‌گذاری حدود ۲۸۱ میلیون دلار احداث شده و هر ایستگاه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار هزینه داشته است.

فاطمه امیر احمدی

