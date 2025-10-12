به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، کیوان طریقتی مجری طرح توسعه فرزاد بی از آغاز فعالیت‌های مرحله مهندسی پایه (Basic Engineering) طرح توسعه میدان مشترک گازی «فرزاد بی» در بخش‌های خشکی و فراساحل با بهره‌مندی از توان شرکت‌های ایرانی خبر داد.

وی افزود: این مرحله که نقطه آغاز فاز فنی و اجرایی طرح به شمار می‌رود، باهدف تدوین طراحی‌های نهایی و آماده‌سازی پروژه برای ورود به فاز ساخت آغاز شده و به منزله ورود طرح فرزاد بی به فاز فنی و اجرایی است.

مجری طرح توسعه فرزاد بی بیان کرد: در این مرحله، افزون بر مطالعات مهندسی پایه، مطالعات ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، هیدرولوژی، ارزیابی‌های زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل نیز انجام و پیش‌بینی می‌شود ظرف یک سال آینده تکمیل شود.

طریقتی با اشاره به تفاوت‌های گاز تولیدی میدان فرزاد بی نسبت به میدان گازی پارس جنوبی، به پیچیدگی‌های فنی فعالیت‌های مهندسی پایه پرداخت و تصریح کرد: این فعالیت‌ها نیازمند هماهنگی دقیق میان بخش‌های خشکی و فراساحل است.

وی در پایان گفت: هم‌زمانی آغاز فعالیت‌های مهندسی در دو بخش، سبب تسهیل در تصمیم‌گیری‌های فنی، تسریع فرایند طراحی و آماده‌سازی پروژه برای فاز ساخت می‌شود.