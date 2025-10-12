به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت گاز استان تهران، علیرضا اعوانی با اشاره به نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش تدریجی مصرف گاز در بخش خانگی گفت: در روزهای اخیر پیامک‌هایی برای مشترکان پرمصرف تهرانی ارسال شده تا از هم‌اکنون نسبت به کاهش و مدیریت مصرف گاز اقدام کنند. هدف از این اقدام، پیشگیری از بروز ناترازی در شبکه گاز و حفظ پایداری جریان گاز در زمستان پیش‌رو است.

وی افزود: بر اساس دستورعمل ابلاغی شرکت ملی گاز ایران، در صورتی که مشترکان پرمصرف امسال نیز مانند سال گذشته رفتار مصرفی خود را اصلاح نکنند، گازبهای آنان بر اساس بالاترین پله تعرفه بخش خانگی محاسبه می‌شود. این تصمیم با هدف بازدارندگی و تشویق خانوارها به مصرف منطقی و صرفه‌جویانه اتخاذ شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با تأکید بر اهمیت آماده‌سازی سیستم‌های گرمایشی پیش از شروع فصل سرد تصریح کرد: از شهروندان محترم درخواست می‌کنیم پیش از روشن کردن وسایل گرمایشی، حتماً نسبت به سرویس کامل و بررسی سلامت بخاری‌ها، آبگرمکن‌ها و پکیج‌ها اقدام کنند. سرویس دوره‌ای تجهیزات و اطمینان از سلامت دودکش‌ها سبب افزایش راندمان، کاهش مصرف و جلوگیری از خطرات احتمالی می‌شود.

رعایت اصول ایمنی در مصرف گاز

اعوانی با اشاره به اهمیت رعایت اصول ایمنی در مصرف گاز اظهار کرد: رعایت نکات ایمنی در کنار مصرف بهینه از مهم‌ترین وظایف هر خانوار در فصل زمستان است. شهروندان باید با دقت نسبت به ایمن بودن وسایل گازسوز، تهویه مناسب محیط و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات گرمایشی اطمینان حاصل کنند. بی‌توجهی به این اصول می‌تواند به حوادث ناگوار از جمله گازگرفتگی یا آتش‌سوزی منجر شود.

وی با بیان اینکه پایداری جریان گاز در فصل زمستان تنها با همکاری و همراهی مردم میسر است، گفت: از تمامی مشترکان تهرانی درخواست داریم با رعایت اصول ایمنی و صرفه‌جویی در مصرف، ما را در تأمین پایدار انرژی یاری کنند تا زمستانی گرم، ایمن و بدون چالش را سپری کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه سوال یا نیاز به راهنمایی، مشترکان می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری با شماره ۱۵۹۴ تماس بگیرند و پاسخ پرسش‌های خود را دریافت کنند، همچنین در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا نشت گاز، شهروندان می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با مرکز امداد و حوادث شرکت گاز استان تهران با شماره ۱۹۴ تماس حاصل فرمایند تا کارشناسان این مرکز در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و رسیدگی لازم اقدام کنند.