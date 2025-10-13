  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۳

پیروزی مقتدرانه تیم ملی فوتبال دختران ایران برابر عربستان

پیروزی مقتدرانه تیم ملی فوتبال دختران ایران برابر عربستان

تیم‌ملی فوتبال زیر ۱۷ سال دختران ایران در رقابت های مقدماتی جام ملت‌های آسیا برابر عربستان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال دختران ایران در اولین دیدار خود از مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا موفق شد با نتیجه ۲ بر ۰ برابر تیم عربستان به برتری برسد.

این مسابقات با حضور ۲۷ تیم در ۸ گروه از تاریخ ۲۱ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ (۱۳ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵) به میزبانی عربستان سعودی برگزار می‌شود.

تیم ایران در گروه B با تیم‌های لبنان، عربستان و کویت هم گروه است.

شاگردان شادی مهینی در دومین بازی خود چهارشنبه ۲۳ مهر از ساعت ۱۶:۱۵ به وقت ایران به مصاف کویت خواهند رفت.

کد خبر 6621497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها