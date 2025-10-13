پیروزی مقتدرانه تیم ملی فوتبال دختران ایران برابر عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال دختران ایران در اولین دیدار خود از مرحله انتخابی جام ملتهای آسیا موفق شد با نتیجه ۲ بر ۰ برابر تیم عربستان به برتری برسد.
این مسابقات با حضور ۲۷ تیم در ۸ گروه از تاریخ ۲۱ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ (۱۳ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵) به میزبانی عربستان سعودی برگزار میشود.
تیم ایران در گروه B با تیمهای لبنان، عربستان و کویت هم گروه است.
شاگردان شادی مهینی در دومین بازی خود چهارشنبه ۲۳ مهر از ساعت ۱۶:۱۵ به وقت ایران به مصاف کویت خواهند رفت.
تیمملی فوتبال زیر ۱۷ سال دختران ایران در رقابت های مقدماتی جام ملتهای آسیا برابر عربستان به پیروزی رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال دختران ایران در اولین دیدار خود از مرحله انتخابی جام ملتهای آسیا موفق شد با نتیجه ۲ بر ۰ برابر تیم عربستان به برتری برسد.
کد خبر 6621497
نظر شما