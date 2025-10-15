  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷

شکست سنگین کویت مقابل دختران فوتبال ایران

تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۷ سال ایران در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا دومین برد خود را مقابل کویت به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال دختران ایران در دومین مسابقه خود از انتخابی جام ملت‌های فوتبال زیر ۱۷ سال عصر سه شنبه ۲۳ مهر به مصاف کویت رفت.

در این دیدار که از ساعت ۱۶:۴۵ به میزبانی عربستان آغاز شد ملی‌پوشان ایران موفق شدند با ۱۰ گل حریف خود را شکست بدهند.

تیم ایران در سومین مسابقه جمعه ۲۵ مهر مقابل لبنان به میدان می‌رود.

مرحله انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال دختران آسیا با حضور ۲۷ تیم در ۸ گروه برگزار می‌شود و تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه B با تیم‌های لبنان، عربستان و کویت همگروه است. مسابقات از ۱۳ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ تا ۲۵ مهرماه) به میزبانی عربستان برگزار می‌شود.

