به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال زنان ایران خود را برای دو رویداد مهم پیش‌رو آماده می‌کنند فدراسیون فوتبال با هدف تقویت روند آماده‌سازی این تیم‌ها برنامه‌ریزی گسترده‌ای را در دستور کار قرار داده است.

تیم ملی فوتسال زنان ایران که باید در جام جهانی فوتسال زنان که آذر به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد می‌شود؛ شرکت کند این روزها در کشور روسیه به سر می‌برد تا در قالب اردوی تدارکاتی خود دو دیدار دوستانه با تیم ملی روسیه برگزار کند. این اردو بخشی از برنامه آماده‌سازی شاگردان شهرزاد مظفر پیش از حضور در جام جهانی است که قرار است در فیلیپین برگزار شود.

با وجود لغو رشته فوتسال در بازی‌های کشورهای اسلامی فدراسیون فوتبال در تلاش است چند دیدار تدارکاتی دیگر نیز برای تیم ملی فوتسال زنان فراهم کند. در همین راستا رایزنی‌هایی با تیم‌های ملی بحرین و مراکش انجام شده و احتمال برگزاری دیداری تدارکاتی با تیم بحرین در جزیره کیش پیش از اعزام ملی‌پوشان به فیلیپین وجود دارد.

در سوی دیگر تیم ملی فوتبال زنان ایران نیز خود را برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ که اسفندماه سال جاری به میزبانی استرالیا برگزار می‌شود آماده می‌کند. ملی‌پوشان فوتبال زنان به‌زودی راهی هند خواهند شد تا در یک تورنمنت تدارکاتی به مصاف تیم‌های ملی هند و نپال بروند.

همچنین فدراسیون فوتبال برنامه دارد برای دوره فیفادی بعدی (۳ تا ۱۱ آذر ۱۴۰۴ / ۲۴ نوامبر تا ۲ دسامبر ۲۰۲۵) زمینه حضور تیم ملی زنان در تورنمنت سه‌جانبه‌ای به میزبانی تایلند را فراهم کند؛ جایی که قرار است تیم ایران برابر تیم‌های ازبکستان و تایلند به میدان برود. ازبک‌ها با کنار زدن نپال موفق به حضور در جام ملت‌های آسیا شدند در حالی که تیم تایلند با شکست مقابل هند از صعود به این رقابت‌ها بازماند.

فدراسیون فوتبال امیدوار است با برگزاری این دیدارهای تدارکاتی شرایط لازم برای افزایش هماهنگی، تجربه و آمادگی روحی و فنی تیم‌های ملی زنان را پیش از حضور در میادین بین‌المللی فراهم کند.