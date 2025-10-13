به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه استقلال، علی تاجرنیا، رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، با حضور در تمرین تیم فوتبال بانوان این باشگاه، ضمن قدردانی از تلاش بازیکنان و کادر فنی، درباره رویکرد جدید هیئتمدیره و برنامههای آتی استقلال گفت: یکی از استراتژیهای اصلی باشگاه استقلال، توسعه فعالیتهای ورزشی در رشتههای مختلف بهویژه در بخش بانوان است. هرچند تیمداری در فوتبال بانوان از الزامات AFC محسوب میشود، اما نگاه ما فراتر از این الزامات است. هدف ما احیای جایگاه باشگاه استقلال بهعنوان یک نهاد چندرشتهای و فرهنگی است که در گذشته نیز چنین هویتی داشته است. در سال جاری، استقلال در هفت رشته ورزشی ویژه بانوان فعالیت رسمی دارد و این موضوع نشانهای از عزم جدی هیئتمدیره برای بازگرداندن استقلال به جایگاه باشگاههای بزرگ آسیایی است.
فوتبال بانوان استقلال؛ تیمی با انگیزه و آیندهدار
سرپرست مدیرعاملی استقلال با اشاره به موفقیت تیم فوتبال بانوان گفت: تیم فوتبال بانوان استقلال فصل گذشته در لیگ دسته دوم بدون حتی یک گل خورده و با اقتدار قهرمان شد. امسال نیز با حفظ ترکیب اصلی و جذب چند بازیکن جدید، تیمی بسیار آماده و پرانرژی بسته شده است. از کادر فنی تیم صمیمانه تشکر میکنم که با تلاش و دلسوزی، تیمی باانگیزه و هماهنگ ساختهاند.
وی حضور خود در تمرین این تیم را «روز پرانرژی» توصیف کرد و افزود: در میان مشغلههای فراوان، امروز برای من روزی سرشار از انرژی بود. کنار این دختران پرتلاش و آبیدل بودن، حس غرور و امید خاصی داشت. امیدوارم با ادامه این روند، شاهد درخشش و قهرمانی تیم بانوان در لیگ یک باشیم.
از پنج صبح تا نیمهشب در خدمت استقلال
وی درباره حجم فعالیتهای مدیریتی خود گفت: شاید باور نکنید، اما از پنج صبح تا دوازده شب تمام وقتم در اختیار استقلال است و برای من این بزرگترین افتخار است. تلاش ما این است که در هر بخش، از فوتبال گرفته تا سایر رشتهها، حضور و نظارت مؤثر داشته باشیم. چند روز پیش در مسابقات بسکتبال استقلال حاضر شدم، بهزودی لیگ والیبال در گنبدکاووس آغاز میشود و حتماً برای حمایت از تیم مردان آنجا خواهم بود. در زاهدان هم شاهد نتیجه بسیار خوب تیم فوتبال ب استقلال بودیم. این گسترهی فعالیتها برای ما بهمعنای احیای واقعی باشگاهداری است؛ استقلالی که در سراسر کشور حضور دارد و در رشتههای مختلف میدرخشد.
استقلال؛ از تیم تا باشگاه بزرگ
تاجرنیا با تأکید بر مسیر جدید استقلال گفت: خوشحالیم که استقلال از یک تیم فوتبال صرف، به یک باشگاه بزرگ و چندبُعدی تبدیل شده است. هرجا استقلال حضور پیدا میکند، نگاهها را به خود جلب میکند و این افتخاری برای همه ماست. در کنار فوتبال بانوان، تیمهای والیبال، بسکتبال، هندبال و سایر رشتهها نشان از گسترش خانواده بزرگ استقلال دارد. هیئتمدیره با رویکردی حرفهای به دنبال تثبیت جایگاه استقلال بهعنوان یک برند ملی و فرهنگی است.
حمایت، رمز تداوم مسیر استقلال
رئیس هیئتمدیره استقلال در ادامه با اشاره به حمایتهای موردنیاز گفت: باشگاه استقلال در حال حاضر با بودجه مشخصی در حال فعالیت است، اما بدون شک همراهی و حمایت بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی میتواند روحیه و انگیزهی مضاعفی برای تیمها ایجاد کند. از همه مدیران و فعالان صنعتی کشور که به استقلال علاقه دارند، دعوت میکنم با ما تماس بگیرند و در کنار تیمهای باشگاه قرار بگیرند. به همه اطمینان میدهم هر فرد یا مجموعهای که از تیمهای استقلال حمایت کند، با قدردانی و همراهی کامل باشگاه روبهرو خواهد شد. این حمایتها نهتنها به رشد ورزش بانوان و آقایان کمک میکند، بلکه استقلال را در مسیر باشگاهداری حرفهای قرار میدهد.
تمرکز اصلی همچنان بر تیم بزرگسالان
تاجرنیا در پایان ضمن اطمینان به هواداران گفت: توجه به تیمهای مختلف باشگاه هرگز به معنای غفلت از تیم بزرگسالان نیست. استقلالِ بزرگسالان، اصلیترین سرمایه باشگاه است و تمام توان، زمان و انرژی ما صرف پشتیبانی از این تیم خواهد شد. توسعه رشتههای دیگر بهمعنای گسترش خانواده استقلال است، نه تقسیم تمرکز یا کاهش اهمیت تیم اصلی، حرکت ما در استقلال حرکتی روبهجلو و مبتنی بر آیندهنگری است؛ مسیری برای ساختن استقلالی بزرگتر، حرفهایتر و متفاوتتر.
نظر شما