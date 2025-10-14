به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی جاری، شامگاه سهشنبه ۲۲ مهر از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه آلراشد شهر دبی به مصاف تیم ملی تانزانیا میرود. شاگردان امیر قلعهنویی که پس از نایب قهرمانی در تورنمنت کافا آماده این بازی شدهاند، پیش از این روز جمعه ۱۸ مهر مقابل تیم ملی روسیه قرار گرفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود روسها به پایان رسید.
ادامه اشتباهات بازیکنان ایران در خط دفاعی و عملکرد نهچندان مطلوب سایر بازیکنان در پستهای مختلف، باعث تداوم انتقاد کارشناسان فوتبال از کادرفنی تیم ملی شده است.
تیم ملی ایران در سه بازی گذشته خود که به ترتیب برابر تاجیکستان، ازبکستان و روسیه برگزار شد، تنها یک تساوی کسب کرده و در دو دیدار شکست خورده است. این در حالی است که تیمهای تاجیکستان و ازبکستان در میان قدرتهای برتر فوتبال آسیا محسوب نمیشوند و تیم ملی روسیه نیز بهدلیل جنگ با اوکراین چند سالی است از حضور در رقابتهای بینالمللی محروم است.
نبود مدافع چپ تخصصی در فهرست تیم ملی و عملکرد ضعیف علی نعمتی در این پست در دیدار برابر روسیه، موجب شد امیر قلعهنویی از میلاد محمدی، مدافع تیم پرسپولیس، برای حضور در اردوی امارات دعوت کند. انتظار میرود محمدی در بازی برابر تانزانیا در ترکیب اصلی تیم ملی به میدان برود.
تیم ملی تانزانیا با ارزشی بیش از دو میلیون یورو، از تیمهای نسبتاً ضعیف قاره آفریقا به شمار میرود و در ردهبندی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در جایگاه ۱۰۷ قرار دارد. این تیم نیز مانند ایران در سه دیدار اخیر خود موفق به کسب پیروزی نشده است؛ تانزانیا برابر کنگو به تساوی رسیده و مقابل نیجر و زامبیا شکست خورده است.
در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی تانزانیا در گروه E قاره آفریقا با ۱۰ امتیاز از ۸ مسابقه در رده سوم ایستاده و شانس اندکی برای صعود به این رقابتها دارد. این کشور یکی از میزبانان جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۷ است و حمد سلیمان، سرمربی تانزانیا، از دیدار تیمش با ایران ابراز رضایت کرده است.
طبق اعلام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، این دیدار از ابتدا قرار بود در ایران برگزار شود اما بهدلیل مخالفت تیم تانزانیا با سفر به کشورمان، محل برگزاری به امارات تغییر یافت.
