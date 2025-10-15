سارا قمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارزیابی خود از کیفیت رقابتهای لیگ برتر و نتایج به دست آمده توسط ملوان در پنج هفته ابتدایی اظهار کرد: امسال لیگ بسیار متفاوتی را نسبت به سالهای گذشته داریم. پیش از این معمولاً چهار یا پنج تیم بالای جدول مشخص بودند و نتایج تا حدی قابل پیشبینی بود ولی امسال شرایط کاملاً عوض شده است.
بازیکن تیم فوتبال زنان ملوان ادامه داد: تیمهایی که پیشتر شاید دستکم گرفته میشدند حالا عملکرد قابل توجهی دارند. بهعنوان نمونه تیم آوا نتایج خوبی گرفته و تیم شیراز که تازه از لیگ یک به لیگ برتر آمده نیز نمایش قابل قبولی داشته است. حتی باختهای آنها هم سنگین نیست و همین نشان میدهد که سطح رقابتها بهمراتب بالاتر رفته است.
وی افزود: امسال دیگر بازی آسانی وجود ندارد؛ هر دیدار برای همه تیمها سخت است و نمیتوان گفت فلان تیم بالای جدول یا پایین جدول است و نتیجه از پیش معلوم خواهد بود. ما هم در ملوان شروع خوبی داشتیم ولی در ادامه کمی دچار افت شدیم. در پنج هفته ابتدایی دو باخت، یک برد و دو تساوی داشتیم. البته خودمان هم انتظار نتایج بهتری داشتیم اما متأسفانه پس از دیدارهای هفته اول و دوم ۲ بازیکن اصلیمان را به دلیل مصدومیت از دست دادیم و چند بازیکن دیگر نیز درگیر اردوهای تیم ملی نوجوانان بودند و نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.
قمی خاطر نشان کرد: امیدواریم با بازگشت این نفرات شرایط تیم بهتر خواهد شود و بتوانیم نتایج مطلوبتری را کسب کنیم. مطمئنم با اضافه شدن بازیکنان مصدوم و ملیپوش ملوان نسبت به هفتههای ابتدایی عملکرد بهتری خواهد داشت و در مسیر موفقیت قرار میگیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما نقاط قوت و ضعف تیم ملوان در این فصل چیست؟ گفت: یکی از نقاط قوت بزرگ ملوان حمایت همهجانبه مدیریت باشگاه است. از زمانی که آقای نوری مدیرعامل فعلی مسئولیت را بر عهده گرفتند شرایط سختافزاری و پرداختیها بسیار بهتر شده و تقریباً در سطح تیم مردان است.
او اضافه کرد: خوشبختانه تا هفته پنجم حدود ۳۰ درصد پرداختی داشتهایم که در فوتبال زنان اتفاق مثبتی است. این حمایت روحیه بازیکنان را بالا برده است. البته هنوز به نتایجی که پیشبینی کرده بودیم نرسیدهایم و باید در ادامه بهتر کار کنیم تا جایگاه واقعی ملوان در جدول مشخص شود.
قمی در توضیح هدفگذاری باشگاه ملوان برای تیم زنان در فصل جاری رقابتهای لیگ برتر عنوان کرد: قطعاً هدف ما دستیابی به سکوست. بازیکنان خوبی جذب کردهایم و برای قهرمانی تلاش میکنیم. فوتبال قابل پیشبینی نیست اما تمام تمرکز و انرژیمان روی موفقیت و قرار گرفتن در بین تیمهای برتر است. از نکات جالب توجه امسال حضور چند بازیکن بومی در ترکیب اصلی است؛ بازیکنانی که در سالهای گذشته شاید فرصت بازی پیدا نمیکردند ولی حالا نقش پررنگی در تیم دارند و این اتفاق بسیار خوبی برای فوتبال زنان انزلی است.
بازیکن سابق تیم ملی فوتبال در ادامه صحبتهایش در مورد شرایط فعلی این تیم و دیدارهای پیش رو با هند و نپال؛ اظهار کرد: پیش از هر چیز باید از زحمات مرضیه جعفری تشکر کنم که در دوره قبل نتایج خوبی با تیم ملی گرفتند و باعث رشد تیم شدند. درباره بازیهای دوستانه باید بگویم ما همیشه برابر هند بازی سختی داشتهایم. هند تیم قدرتمند و باکیفیتی است و به نظرم بازی با این تیم برای ایران بسیار مفیدتر از دیدار با تیمهایی مانند افغانستان یا عراق است که سطح پایینتری دارند و سود فنی چندانی برای ما ندارند.
وی افزود: هند تیم دستوپابستهای نیست و میتواند محک خوبی برای تیم ملی ما باشد. با توجه به محدودیتهایی که فدراسیون در برگزاری بازیهای تدارکاتی دارد دیدار با چنین حریفی ارزشمند است.
قمی در پایان خاطر نشان کرد: دوره قبل تیم ملی عملکرد بسیار خوبی داشت و همین باعث بالا رفتن سطح انتظارات شده است. کار امسال سختتر خواهد بود ولی بازیکنان جوان و مستعدی داریم که پتانسیل بالایی دارند. من به این تیم امیدوارم و باور دارم میتوانیم دوباره نتایج خوبی کسب کنیم.
