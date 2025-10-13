تیم ملی فوتبال زنان در تورنمنت سه جانبه هند؛ فرصت یا اتلاف وقت؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال زنان ایران در آستانه یکی از مقاطع مهم آمادهسازی خود قرار دارد. بر اساس برنامه فدراسیون فوتبال ملیپوشان از ۲۷ مهر تا ۳ آبان در یک تورنمنت سهجانبه در کشور هند حضور خواهند یافت؛ تورنمنتی که با حضور تیمهای ایران، هند و نپال برگزار میشود و نخستین فرصت رسمی برای شاگردان مرضیه جعفری در تقویم فیفادی آبان به شمار میرود.
با وجود اهمیت این مرحله از آمادهسازی انتخاب این تورنمنت انتقادهایی را نیز به همراه داشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند دیدار با تیمهایی چون هند و نپال از نظر فنی نمیتواند آزمون واقعی برای تیمی باشد که قرار است در جام ملتهای زنان آسیا مقابل قدرتهایی چون کرهجنوبی، استرالیا (میزبان) و فیلیپین صفآرایی کند. فاصله قابلتوجه در رنکینگ جهانی نیز این نگاه را تقویت میکند؛ جایی که هند در رتبه ۱۳۴ و نپال در جایگاه ۱۷۶ جهان ایستادهاند در حالی که استرالیا و کرهجنوبی در بین ۲۵ تیم برتر دنیا قرار دارند.
با این حال به نظر میرسد جعفری این تورنمنت را نه صرفاً به عنوان میدان سنجش قدرت بلکه به عنوان فرصتی برای ارزیابی ترکیب جدید و اجرای سیاست جوانگرایی در نظر گرفته است.
اردوی تازه و فهرست متفاوت
اردوی نهایی تیم ملی از ۲۲ مهرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود. جعفری پس از پایان هفته پنجم لیگ برتر فهرست ۲۵ نفره خود را اعلام کرد که از میان آنان ۲۳ بازیکن راهی هند خواهند شد. مقایسه این فهرست با اردوهای قبلی نشان میدهد که تغییرات چشمگیری در ترکیب ایجاد شده است؛ شش بازیکن کنار گذاشته شدهاند و چند چهره جوان برای نخستین بار فرصت حضور در تیم ملی را به دست آوردهاند.
در میان دعوتشدگان جدید نام شبنم بهشت (۲۶ ساله) و آتنا توفیق (۱۹ ساله) بیش از دیگران جلب توجه میکند. هر دو بازیکن در فصل جاری لیگ عملکرد قابل قبولی داشتهاند و دعوتشان میتواند نقطه عطفی در مسیر شکلگیری نسل تازه فوتبال زنان ایران باشد.
جعفری با چنین انتخابهایی نشان داده است که نگاهش تنها بر تجربه و سابقه تکیه ندارد بلکه عملکرد و آمادگی واقعی بازیکنان در زمین برای او اهمیت دارد. یکی از تصمیمات بحثبرانگیز او دعوت آتنا توفیق به جای زهره کودایی بود؛ دروازهبانی که طی سالهای اخیر از مهرههای ثابت تیم ملی محسوب میشد ولی به دلیل مصدومیت مدتی از میادین دور مانده بود. کودایی پس از پشتسر گذاشتن دوران نقاهت در فصل جاری به تیم ملوان بندرانزلی بازگشت و سپس به اردوی تیم ملی هم فراخوانده شد که دعوت او به اردوی تیم ملی در چنین شرایطی با وجود نداشتن بازی رسمی واکنشها و انتقادهایی را نیز به دنبال داشت.
نبود شماره یک و رقابت تازه در دروازه
در سوی دیگر غیبت اجباری زهرا خواجوی دروازهبان اصلی تیم ملی به دلیل مصدومیت از نکات تلخ این اردو است. این غیبت اما فرصتی فراهم کرده تا مینا نافعی بتواند تواناییهای خود را در سطح ملی به نمایش بگذارد. نافعی که در لیگ عملکرد پایداری داشته حالا با نبود خواجوی میتواند برای تثبیت جایگاه خود در ترکیب اصلی بجنگد. رقابت میان این دو دروازهبان همواره از نقاط قوت اردوهای تیم ملی بوده و حالا میتواند انگیزهای مضاعف برای هر دو ایجاد کند.
چهرههای حذفشده و فلسفه انتخابها
در کنار نامهای تازه کنار گذاشته شدن بازیکنانی همچون محدثه ذلفی، سرشین کمانگر، فاطمه رضایی و هلاله عبداللهی از نکات قابلتوجه فهرست جدید است. به نظر میرسد جعفری با اتخاذ تصمیماتی هدفمند تلاش دارد تا تیم را از حالت ایستا خارج کرده و به سمت هماهنگی و تنوع تاکتیکی بیشتر سوق دهد.
دعوت از چهار بازیکن پرسپولیس با وجود نتایج نهچندان مطلوب این تیم در لیگ نشاندهنده نگاه متفاوت کادر فنی به تواناییهای فردی و نقش بازیکنان در ساختار تیم ملی است.
آزمون واقعی در راه است؟
تورنمنت هند هرچند از نظر سطح رقابت قابل مقایسه با بازیهای جام ملتهای آسیا نیست ولی میتواند سکوی مناسبی برای ارزیابی نفرات تازهوارد، هماهنگی خطوط و اجرای طرحهای تاکتیکی جدید باشد. جعفری با در پیش گرفتن مسیر جوانگرایی نشان داده که هدفش صرفاً موفقیت مقطعی نیست بلکه در پی ساختن تیمی با ثبات، پرانرژی و آیندهدار است.
رقابتهای جام ملتهای آسیا از اسفندماه آغاز میشود و تیم ملی فوتبال زنان ایران تا آن زمان فرصت دارد با برنامهریزی دقیق و بازیهای تدارکاتی بیشتر و بهتر فاصله فنی خود را با قدرتهای شرق آسیا کاهش دهد. تورنمنت هند شاید آغاز این مسیر باشد؛ مسیری که میتواند به تولد نسلی تازه از ستارگان فوتبال زنان ایران منجر شود. تیم ملی برای رسیدن به آرامش نیاز دارد که با تک تک این ورزشکارارن راهی هند شود تا بتواند در همان جا به بازیهای تدارکاتی خود ادامه دهد باید دید آیا بازی با این جوانان میتواند برای تایم ملی ایران و جعفری مثمر ثمر باشد.
نظر شما