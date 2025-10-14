  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۴

پیکر شهید «محمد هاشم سلطانی» امروز وارد گلستان می‌شود

گرگان-مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید «محمد هاشم سلطانی» امروز سه‌شنبه ساعت ۱۲:۳۰ در میدان بسیج گرگان، جنب ستاد سپاه نینوا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه‌شنبه، پیکر مطهر شهید «محمد هاشم سلطانی» وارد استان گلستان خواهد شد. مراسم استقبال رسمی و باشکوه این شهید والامقام ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در میدان بسیج گرگان، واقع در جنب ستاد سپاه نینوا برگزار می‌شود.

مردم ولایتمدار و انقلابی استان گلستان به پاس فداکاری‌های این جوان رشید، با حضور خود در این مراسم، ارادت و احترام خود را به مقام والای شهیدان نشان خواهند داد.

مراسم گرامیداشت شهید سلطانی نیز همزمان با نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع روستای یساقی برگزار می‌شود و مراسم وداع با پیکر این شهید روز چهارشنبه، ۲۳ مهرماه، ساعت ۱۸ در حسینیه عاشقان ثارالله (ع) سپاه نینوا واقع در گرگان خواهد بود.

این برنامه‌ها فرصت مناسبی است تا یاد و خاطره شهید محمد هاشم سلطانی زنده نگه داشته شود و مردم بار دیگر با آرمان‌های والای انقلاب و شهدا تجدید میثاق کنند.

