وداع مردم گرگان با پیکر شهید «محمد هاشم سلطانی»

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز گذشته، پس از نزدیک به چهار دهه انتظار و دلتنگی، پیکر مطهر شهید محمد هاشم سلطانی وارد استان گلستان شد؛ شهیدی که سالها دور از وطن بود و حالا به آغوش خاک مقدس خود بازگشته است.
شامگاه چهارشنبه، در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه نینوا گلستان، جمعی از مردم شهیدپرور و خانوادههای داغدار گرد هم آمدند تا با این فرزند پاک ایران وداعی عاشقانه و ماندگار داشته باشند. بغضها شکست، اشکها جاری شد و صدای نوحهخوانان فضای حسینیه را پر کرد، گویی که سالها انتظار و غم دوری را میخواستند در این لحظات تسکین دهند.
فردا، در شهر گرگان، مراسم تشییع پیکر این شهید برگزار خواهد شد تا با شکوهی بینظیر، شهید محمد هاشم سلطانی به خاک سپرده شود و خاطره رشادتهای وی در قلبهای مردم این دیار جاودانه بماند.
بازگشت این پیکر مطهر، تنها پایان دوری نیست، بلکه شروعی دوباره برای حفظ ارزشها و راهی است که شهدا برای آن جان دادند.
