پیکر سردار شهید سلطانی پس از ۳۹ سال دوری به آغوش میهن بازگشت

سمنان- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از شناسایی و بازگرداندن پیکر مطهر شهیدمحمد هاشم سلطانی که از شهدای عملیات کربلای ۴ و از خانواده سازمان محیط زیست بود، پس از ۳۹ سال فراق خبر داد.

سعید یوسف پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پدر محیط‌بان دامغانی، شهید محمدهاشم سلطانی، پس از سال‌ها فراق شناسایی شد، ابراز داشت: پدر ابوذر سلطانی از شهدای دفاع مقدس بوده است.

وی با بیان اینکه پیکر ایشان پس از سال‌ها انتظار از روی پلاک هویت مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: ایشان از شهدای تازه تفحص شده اخیر است.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای والامقام دفاع مقدس، ابراز داشت: آرامش و امنیت امروز را باید قدردان همه شهدا بود.

یوسف پور با بیان اینکه آئین یادبود این شهید بزرگوار به زودی برگزار می‌شود، اضافه کرد: برگزاری یادبود شهدای محیط زیست و تکریم و تجلیل از خانواده‌های آنها در دستور کار است.

به گزارش مهر، پیکر مطهر سردار شهید محمدهاشم سلطانی که در سال ۱۳۶۶ و در عملیات کربلای ۴ به شهادت رسید، بعد ۳۹ سال در ضلع شرقی جزیره ام البابی عراق تفحص و به وطن بازگشت.

