به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر شهید محمدهاشم سلطانی، رزمنده بسیجی متولد ۱۳۲۸ از گرگان، که در عملیات کربلای ۴ به شهادت رسیده بود، هفته گذشته در جریان عملیات تفحص در جزیره امالبابی کشف و پس از تطبیق مدارک شناسایی شد.
امروز، این خبر به صورت رسمی و در دیداری صمیمانه توسط سردار باقرزاده، رئیس کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، به خانواده وی اعلام شد.
سردار باقرزاده در این دیدار، ضمن بیان خاطراتی از روند پرچالش جستوجوی شهدا، از موانع طبیعی در مسیر رسیدن به جزیره امالبابی سخن گفت.
وی اظهارکرد: به دلیل عمق کم آب و عدم امکان انتقال تجهیزات سنگین، حتی بررسی استفاده از پلهای پیامپی را داشتیم، اما این روش نیز به نتیجه نرسید. نهایتاً با همت و خلاقیت نیروها، پلی خاکی ساخته شد و مسیر دسترسی به جزیره فراهم شد.
به گفته وی، صبح روز پنجشنبه، ۳۰ مردادماه، گروه تفحص وارد جزیره شد و در همان ساعات اولیه، در بخش شرقی آن و در فاصلهای اندک از پل، همزمان با اذان ظهر پیکر مطهر شهید سلطانی کشف شد.
پیکر شهید پس از سالها همچنان دارای پلاک شناسایی و نشانههای روشنی از آثار ترکش بود. تطبیق پلاک با اسناد دوران دفاع مقدس، هویت شهید را قطعی کرد. بخشی از جلد قرآن شخصی شهید نیز در کنار پیکروی یافت و بهعنوان یادگاری به خانوادهاش اهدا شد.
در پایان دیدار، خانواده شهید با قدردانی از تلاشهای تیم تفحص، از صبوری و پشتکار آنان برای بازگرداندن عزیزانشان تجلیل کردند.
سردار باقرزاده نیز با اشاره به شباهت شهادت شهید سلطانی با حماسه حضرت ابوالفضل (ع) گفت: این شهید بزرگوار نیز همانند علمدار کربلا، در کنار آب به شهادت رسید.
