آیا «دارو» مثل سایر کالاها قیمت گذاری می شود

سعید مهرزادی گفت: قیمت دارو در تمام داروخانههای کشور باید بر اساس نرخ مصوب سامانه IRC تیتک باشد و هرگونه فروش خارج از این چارچوب، تخلف محسوب میشود.
وی افزود: قیمت دارو در سراسر کشور یکسان است و مرجع رسمی تعیین قیمت، سامانه IRC تیتک است. داروخانهها موظفاند دارو را دقیقاً مطابق قیمت سامانه عرضه کنند، حتی اگر قیمت روی جلد کمتر یا بیشتر باشد. فروش دارو با هر نرخ دیگری تخلف محسوب میشود.
مهرزادی درباره تفاوت احتمالی بین قیمت درج شده روی جلد دارو و قیمت سامانه، توضیح داد: این اختلاف معمولاً به دلیل زمان تولید یا چاپ بستهبندی است و ملاک فروش همواره قیمت ثبت شده در سامانه IRC تیتک است.
وی تأکید کرد: هرگونه فروش دارو خارج از نرخ سامانه، توسط بازرسان سازمان غذا و دارو و معاونتهای غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی پیگیری میشود و با داروخانه متخلف برخورد قانونی صورت میگیرد.
مهرزادی افزود: شهروندان میتوانند برای اطلاع از قیمت رسمی داروها از طریق سامانه تیتک، اپلیکیشن موبایلی سازمان غذا و دارو و وبسایت irc.fda.gov.ir اقدام کنند.
