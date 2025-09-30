  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

کدام تبلیغات محصولات سلامت جرم است

کدام تبلیغات محصولات سلامت جرم است

سرپرست دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو گفت: تبلیغات اغراق‌آمیز و خلاف واقع جرم است و رسانه ملی و سایر رسانه‌ها موظفند صرفاً طبق مجوزهای فرآورده‌های سلامت اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، درباره تبلیغات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، اظهار داشت: تبلیغات اغراق‌آمیز و خلاف واقع جرم محسوب می‌شود و مجازات آن مشخص است.

وی افزود: با وجود حجم زیاد تبلیغات نادرست در فضای مجازی، برخورد با این موارد را با جدیت دنبال می‌کنیم.

مهرزادی ادامه داد: هم رسانه ملی و هم سایر حوزه‌های تبلیغاتی موظف هستند صرفاً بر اساس چارچوب‌های قانونی و آنچه در مجوزهای فرآورده‌های سلامت آمده است تبلیغ کنند و نه یک کلمه بیشتر. دیگر انتظار نداریم تبلیغاتی با ادعاهای غیرعلمی و اغراق‌آمیز در هیچ رسانه‌ای پخش شود و هرگونه تخلف قابل پیگیری قانونی است.

وی تاکید کرد: به رغم اینکه ما به برندینگ و تبلیغات در حوزه فرآورده‌های سلامت مبتنی بر اصول قانونی اعتقاد داریم و ضعف برندینگ برخی تولیدکنندگان داخلی را به عنوان یکی از نقاط ضعف این حوزه می‌دانیم، در مقابل گمراه کردن مردم کوتاه نمی‌آییم.

کد خبر 6606635
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها