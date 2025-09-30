کدام تبلیغات محصولات سلامت جرم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، درباره تبلیغات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، اظهار داشت: تبلیغات اغراق‌آمیز و خلاف واقع جرم محسوب می‌شود و مجازات آن مشخص است.

وی افزود: با وجود حجم زیاد تبلیغات نادرست در فضای مجازی، برخورد با این موارد را با جدیت دنبال می‌کنیم.

مهرزادی ادامه داد: هم رسانه ملی و هم سایر حوزه‌های تبلیغاتی موظف هستند صرفاً بر اساس چارچوب‌های قانونی و آنچه در مجوزهای فرآورده‌های سلامت آمده است تبلیغ کنند و نه یک کلمه بیشتر. دیگر انتظار نداریم تبلیغاتی با ادعاهای غیرعلمی و اغراق‌آمیز در هیچ رسانه‌ای پخش شود و هرگونه تخلف قابل پیگیری قانونی است.

وی تاکید کرد: به رغم اینکه ما به برندینگ و تبلیغات در حوزه فرآورده‌های سلامت مبتنی بر اصول قانونی اعتقاد داریم و ضعف برندینگ برخی تولیدکنندگان داخلی را به عنوان یکی از نقاط ضعف این حوزه می‌دانیم، در مقابل گمراه کردن مردم کوتاه نمی‌آییم.