کدام تبلیغات محصولات سلامت جرم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، درباره تبلیغات فرآوردههای آرایشی و بهداشتی، اظهار داشت: تبلیغات اغراقآمیز و خلاف واقع جرم محسوب میشود و مجازات آن مشخص است.
وی افزود: با وجود حجم زیاد تبلیغات نادرست در فضای مجازی، برخورد با این موارد را با جدیت دنبال میکنیم.
مهرزادی ادامه داد: هم رسانه ملی و هم سایر حوزههای تبلیغاتی موظف هستند صرفاً بر اساس چارچوبهای قانونی و آنچه در مجوزهای فرآوردههای سلامت آمده است تبلیغ کنند و نه یک کلمه بیشتر. دیگر انتظار نداریم تبلیغاتی با ادعاهای غیرعلمی و اغراقآمیز در هیچ رسانهای پخش شود و هرگونه تخلف قابل پیگیری قانونی است.
وی تاکید کرد: به رغم اینکه ما به برندینگ و تبلیغات در حوزه فرآوردههای سلامت مبتنی بر اصول قانونی اعتقاد داریم و ضعف برندینگ برخی تولیدکنندگان داخلی را به عنوان یکی از نقاط ضعف این حوزه میدانیم، در مقابل گمراه کردن مردم کوتاه نمیآییم.
