ماجرای سوءاستفاده از بیماران با نسخه‌های کُددار

بنابر اعلام سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو، هدایت بیماران به داروخانه خاص، یک تخلف قانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو، گفت: هدایت بیماران از طریق نسخه‌های کُددار به داروخانه خاص نوعی سوءاستفاده از اعتماد مردم و نقض مقررات توزیع دارو است و در صورت اثبات با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: پرونده‌های مربوط به این نوع تخلفات در دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونت‌های درمان تشکیل می‌شود و دفتر بازرسی به‌صورت مستمر نظارت و ارجاع انجام می‌دهد تا اقدامات اصلاحی صورت گیرد. او تاکید کرد که امکان برخورد مستقیم با این تخلفات صرفاً در حوزه دارو وجود دارد و سایر موارد را معاونت درمان و نظام پزشکی پیگیری می‌کنند.

مهرزادی خاطرنشان کرد: با ارتقای سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک، افزایش شفافیت و پاسخگویی، امکان هدایت غیرقانونی بیماران کاهش می‌یابد و اجرای مقررات توزیع دارو تضمین می‌شود.

