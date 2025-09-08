هشدار به فروشندگان داروهای سقط در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی گفت: طبق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، هر فردی که با تجویز دارو یا اقدام دیگری موجب سقط جنین شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت انجام آن بدون رضایت زن باردار، مجازات شدیدتری در انتظار مرتکب است.

وی افزود: قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نیز فروش، تبلیغ و توزیع داروهای سقط را جرم‌انگاری کرده و تنها مراکز درمانی مجاز با نسخه پزشک می‌توانند این داروها را مصرف یا نگهداری کنند.

سرپرست دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو تأکید کرد: مصرف خودسرانه این داروها می‌تواند باعث خونریزی شدید، عفونت، ناباروری و حتی مرگ شود و صفحات آنلاین با وعده ارسال محرمانه، جان زنان و به‌ویژه نوجوانان را به خطر می‌اندازند.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده فروش غیرمجاز، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند و خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو در کنار دستگاه‌های قضائی و امنیتی، پیگیری جدی این تخلفات را ادامه خواهد داد.