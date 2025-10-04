داروهای خاص از کدام مسیر وارد کشور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی گفت: بخشی از این داروها از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و برخی نیز در مراکز توزیع دارو به صورت غیرمجاز عرضه می‌شوند.

وی با اشاره به ادعای برخی داروخانه‌ها درباره ورود دارو به صورت مسافری، افزود: این موضوع قابل قبول نیست، زیرا داروی مسافری معمولاً برای مصرف شخصی وارد می‌شود و نه برای عرضه در شبکه توزیع.

مهرزادی ادامه داد: داروهای قاچاق کیفیت و اصالت مشخصی ندارند و استفاده از آن‌ها خطرات جدی برای بیماران ایجاد می‌کند.

به گفته وی، در ماه‌های اخیر حجم قابل توجهی از دارو و کالاهای سلامت‌محور غیرمجاز کشف و ضبط شده که این امر نشان‌دهنده افزایش اقدامات نظارتی و همکاری جدی دستگاه‌های مرتبط در مقابله با ورود غیرقانونی دارو است.

مهرزادی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط، ورود و توزیع غیرقانونی دارو را رصد و از زنجیره تأمین سالم داروهای حیاتی محافظت می‌کند.

وی گفت: گزارش‌های مربوط به توزیع غیرمجاز دارو در سامانه‌های نظارتی ثبت و به سرعت پیگیری می‌شود تا دسترسی بیماران به داروهای ایمن و دارای اصالت تضمین شود.