  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

داروهای خاص از کدام مسیر وارد کشور می شود

داروهای خاص از کدام مسیر وارد کشور می شود

سرپرست دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو، با تأکید بر اهمیت نظارت بر داروهای کمیاب و خاص، نسبت به ورود غیرقانونی و عرضه غیرمجاز آنها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی گفت: بخشی از این داروها از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و برخی نیز در مراکز توزیع دارو به صورت غیرمجاز عرضه می‌شوند.

وی با اشاره به ادعای برخی داروخانه‌ها درباره ورود دارو به صورت مسافری، افزود: این موضوع قابل قبول نیست، زیرا داروی مسافری معمولاً برای مصرف شخصی وارد می‌شود و نه برای عرضه در شبکه توزیع.

مهرزادی ادامه داد: داروهای قاچاق کیفیت و اصالت مشخصی ندارند و استفاده از آن‌ها خطرات جدی برای بیماران ایجاد می‌کند.

به گفته وی، در ماه‌های اخیر حجم قابل توجهی از دارو و کالاهای سلامت‌محور غیرمجاز کشف و ضبط شده که این امر نشان‌دهنده افزایش اقدامات نظارتی و همکاری جدی دستگاه‌های مرتبط در مقابله با ورود غیرقانونی دارو است.

مهرزادی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط، ورود و توزیع غیرقانونی دارو را رصد و از زنجیره تأمین سالم داروهای حیاتی محافظت می‌کند.

وی گفت: گزارش‌های مربوط به توزیع غیرمجاز دارو در سامانه‌های نظارتی ثبت و به سرعت پیگیری می‌شود تا دسترسی بیماران به داروهای ایمن و دارای اصالت تضمین شود.

کد خبر 6610676
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها