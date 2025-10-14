رئیس جمهور ماداگاسکار در پی تشدید اعتراضات ضد دولتی از کشور گریخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته رهبر اپوزیسیون ماداگاسکار، یک منبع نظامی و یک دیپلمات خارجی، آندری راجولینا، رئیس جمهور این کشور پس از اعتراضات ضددولتی به مکانی نامشخص گریخت.

سیتِنی رادریاناسولونیایکو، رهبر اپوزیسیون ماداگاسکار در پارلمان این کشور به رویترز گفت که راجولینا پس از پیوستن واحدهای ارتش به صفوف معترضان، از کشور گریخته است.

اعتراضات در ماداگاسکار از ۲۵ سپتامبر بر سر قطعی مکرر آب و برق آغاز و به سرعت به اعتراضات گسترده با محوریت مسائل اقتصادی و افزایش هزینه زندگی، فقر و فساد دولتی تبدیل شد و معترضان خواستار استعفای راجولینا شدند.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه پیش‌تر درباره این مستعمره پیشین پاریس ابراز نگرانی کرده بود. به گفته سازمان ملل متحد، در جریان اعتراضات و درگیری‌ها بین معترضان و نیروهای امنیتی، دست کم ۲۲ نفر در ماداگاسکار کشته شدند.