به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، فرمانده ارتش ماداگاسکار امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد که مجلس سنا، دادگاه عالی قانون اساسی، کمیسیون انتخابات و سایر نهادها را به حالت تعلیق در می‌آورد.

بر اساس اعلام این رسانه، فرمانده واحد ویژه ارتش این کشور که قدرت را در ماداگاسکار به دست گرفته است، اعلام کرد که تمام نهادهای قانون اساسی به جز مجلس سفلی که پیش از این به استیضاح رئیس جمهور رأی داده بود را به حالت تعلیق در خواهد آورد.

از سوی دیگر، الجزیره به نقل از خبرگزاری رویترز گزارش داد: دادگاه عالی قانون اساسی ماداگاسکار پس از کودتای نظامی، خواستار برگزاری انتخابات ظرف ۶۰ روز شده است.

این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود یک افسر ارشد ارتش ماداگاسکار خبر داد که ارتش کنترل کشور را به دست گرفته است.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد: یک واحد ویژه در ارتش ماداگاسکار (CAPSAT) اعلام کرد که پس از برکناری رئیس جمهور («آن دری راجولینا» Andry Rajoelina) توسط پارلمان قدرت را به دست گرفت.

خبرگزاری آناتولی در این باره خبر داد: آن دری راجولینا، رئیس جمهور ماداگاسکار پس از هفته‌ها اعتراضات جوانان به دلیل کمبود آب و برق و فساد، پارلمان را منحل کرده بود.

به گفته رئیس اپوزیسیون ماداگاسکار، یک منبع نظامی و یک دیپلمات خارجی، رئیس جمهور این کشور پس از اعتراضات ضددولتی به مکانی نامشخص گریخت.

سیتِنی رادریاناسولونیایکو، رئیس اپوزیسیون ماداگاسکار در پارلمان این کشور به رویترز گفت که راجولینا پس از پیوستن واحدهای ارتش به صفوف معترضان، از کشور گریخته است.

اعتراضات در ماداگاسکار از ۲۵ سپتامبر بر سر قطعی مکرر آب و برق آغاز و به سرعت به اعتراضات گسترده با محوریت مسائل اقتصادی و افزایش هزینه زندگی، فقر و فساد دولتی تبدیل شد و معترضان خواستار استعفای راجولینا شدند.