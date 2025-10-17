فرمانده کودتای نظامی ماداگاسکار: آماده مذاکره با اتحادیه آفریقا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سرهنگ مایکل راندریانیرینا، فرمانده کودتای نظامی ماداگاسکار اعلام کرد که آماده مذاکره با اتحادیه آفریقا است، اتحادیه‌ای که یک روز پیش، عضویت این کشور را پس از برکناری آن دری راجوئلینا رئیس جمهور، به حالت تعلیق درآورد.

فرمانده کودتای نظامی ماداگاسکار در یک کنفرانس خبری گفت: انتظار این تصمیم می‌رفت. (اما) از این به بعد، مذاکرات پشت پرده وجود خواهد داشت. باید ببینیم که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.

سرهنگ مایکل راندریانیرینا، گفت که قرار است امروز جمعه در مراسمی که توسط دادگاه عالی قانون اساسی در پایتخت، آنتاناناریوو برگزار می‌شود، به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کند.

با این حال، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد پیشتر آنچه را که تغییر خلاف قانون اساسی دولت در این کشور جزیره‌ای نامید، محکوم کرد و خواستار بازگشت به نظم قانون اساسی و حاکمیت قانون شد.