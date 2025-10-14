واحد ویژه ارتش ماداگاسکار قدرت را به دست گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، یک افسر ارشد ارتش ماداگاسکار امروز سه شنبه اعلام کرد ارتش کنترل کشور را به دست گرفته است.

از سوی دیگر، خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد: یک واحد ویژه در ارتش ماداگاسکار (CAPSAT) اعلام کرد که پس از برکناری رئیس جمهور («آن دری راجولینا» Andry Rajoelina) توسط پارلمان قدرت را به دست گرفته است.

خبرگزاری آناتولی در این باره خبر داد: آن دری راجولینا، رئیس جمهور ماداگاسکار پس از هفته‌ها اعتراضات جوانان به دلیل کمبود آب و برق و فساد، پارلمان را منحل کرده بود.

به گفته رئیس اپوزیسیون ماداگاسکار، یک منبع نظامی و یک دیپلمات خارجی، رئیس جمهور این کشور پس از اعتراضات ضددولتی به مکانی نامشخص گریخت.

سیتِنی رادریاناسولونیایکو، رئیس اپوزیسیون ماداگاسکار در پارلمان این کشور به رویترز گفت که راجولینا پس از پیوستن واحدهای ارتش به صفوف معترضان، از کشور گریخته است.

اعتراضات در ماداگاسکار از ۲۵ سپتامبر بر سر قطعی مکرر آب و برق آغاز و به سرعت به اعتراضات گسترده با محوریت مسائل اقتصادی و افزایش هزینه زندگی، فقر و فساد دولتی تبدیل شد و معترضان خواستار استعفای راجولینا شدند.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه پیش‌تر درباره این مستعمره پیشین پاریس ابراز نگرانی کرده بود.

به گفته سازمان ملل متحد، در جریان اعتراضات و درگیری‌ها بین معترضان و نیروهای امنیتی، دست کم ۲۲ نفر در ماداگاسکار کشته شدند.