۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

دستگیری کلاهبردار ۲۷ میلیاردی در شهرکرد

شهرکرد-فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از دستگیری متهمی که در پوشش خرید و فروش خودرو و اجناس بالغ‌بر ۲۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال در شهرستان شهرکرد اقدام به کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین امجدیان اظهار کرد: در پی وصول شکایت‌های متعدد مبنی‌بر کلاهبرداری یک فرد در خصوص خرید خودرو و اجناس در شهرستان شهرکرد، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به متواری بودن و تحت تعقیب قرار داشتن این کلاهبردار حرفه‌ای تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی مناسب و به کارگیری تجهیزات به روز و هوشمند، در نهایت موفق به شناسایی محل اختفای متهم شدند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: پس از هماهنگی‌های قضائی مأموران پلیس با انجام یک عملیات منسجم و هوشمندانه موفق شدند کلاهبردار متواری را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کنند.

امجدیان گفت: متهم در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به چهار فقره کلاهبرداری از شهروندان که بالغ‌بر ۲۷ میلیارد و۱۵۰ میلیون ریال می‌باشد اعتراف کرده است.

وی با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی، به شهروندان توصیه کرد: اجازه ندهند افراد سودجو و کلاهبردار با چرب‌زبانی و وعده‌های کذب و یا با پیشنهاد ارائه مبالغ بیشتر از آنان کلاهبرداری کنند.

