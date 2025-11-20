کلاهبردار ۱۶میلیاردی در اهواز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس دریکوند بیان کرد: در پی شکایت چهار شهروند مبنی بر کلاهبرداری از طریق وعده تأمین دلار با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به متواری بودن و تحت تعقیب قرار داشتن این کلاهبردار حرفه‌ای، بیان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی مناسب، سرانجام موفق به شناسایی محل اختفای این فرد در شهرستان اهواز شدند.

سرهنگ دریکوند یادآور شد: کارآگاهان پلیس این کلاهبردار متواری را که دارای چندین فقره سابقه کلاهبرداری بود، دستگیر و به پلیس آگاهی استان منتقل کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان بیان داشت: متهم در تحقیقات تخصصی و فنی کارآگاهان به کلاهبرداری ۱۶ میلیاردی در پوشش وعده تأمین دلار با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد از ۴ شهروند در سطح شهرستان اهواز اعتراف کرد.

سرهنگ دریکوند در پایان افزود: متهم دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده و معرفی به دستگاه قضائی، با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.