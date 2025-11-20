  1. استانها
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

کلاهبردار ۱۶میلیاردی در اهواز دستگیر شد

اهواز - رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان از دستگیری خانمی که از طریق وعده تأمین دلار با نرخ پایین‌تر، ۱۶ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس دریکوند بیان کرد: در پی شکایت چهار شهروند مبنی بر کلاهبرداری از طریق وعده تأمین دلار با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به متواری بودن و تحت تعقیب قرار داشتن این کلاهبردار حرفه‌ای، بیان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی مناسب، سرانجام موفق به شناسایی محل اختفای این فرد در شهرستان اهواز شدند.

سرهنگ دریکوند یادآور شد: کارآگاهان پلیس این کلاهبردار متواری را که دارای چندین فقره سابقه کلاهبرداری بود، دستگیر و به پلیس آگاهی استان منتقل کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان بیان داشت: متهم در تحقیقات تخصصی و فنی کارآگاهان به کلاهبرداری ۱۶ میلیاردی در پوشش وعده تأمین دلار با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد از ۴ شهروند در سطح شهرستان اهواز اعتراف کرد.

سرهنگ دریکوند در پایان افزود: متهم دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده و معرفی به دستگاه قضائی، با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

