کلاهبردار ۱۶میلیاردی در اهواز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس دریکوند بیان کرد: در پی شکایت چهار شهروند مبنی بر کلاهبرداری از طریق وعده تأمین دلار با نرخ پایینتر از بازار آزاد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی با اشاره به متواری بودن و تحت تعقیب قرار داشتن این کلاهبردار حرفهای، بیان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی مناسب، سرانجام موفق به شناسایی محل اختفای این فرد در شهرستان اهواز شدند.
سرهنگ دریکوند یادآور شد: کارآگاهان پلیس این کلاهبردار متواری را که دارای چندین فقره سابقه کلاهبرداری بود، دستگیر و به پلیس آگاهی استان منتقل کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان بیان داشت: متهم در تحقیقات تخصصی و فنی کارآگاهان به کلاهبرداری ۱۶ میلیاردی در پوشش وعده تأمین دلار با نرخ پایینتر از بازار آزاد از ۴ شهروند در سطح شهرستان اهواز اعتراف کرد.
سرهنگ دریکوند در پایان افزود: متهم دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده و معرفی به دستگاه قضائی، با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.
نظر شما