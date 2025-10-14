  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۵

دستور پیگیری ماجرای ضرب‌وشتم یک دانش‌آموز در قزوین

دستور پیگیری ماجرای ضرب‌وشتم یک دانش‌آموز در قزوین

رئیس مرکز روابط عمومی آموزش و پرورش از صدور دستور پیگیری فوری ماجرای ضرب و شتم یک دانش‌آموز در یکی از مدارس استان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادقی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: در پی انتشار خبری مبنی بر اظهارات والدین دانش آموزی در قزوین، با موضوع تنبیه بدنی دانش آموزی از سوی یکی از عوامل مدرسه، موضوع به سرعت با دستور مدیرکل آموزش و پرورش استان مورد پیگیری جدی قرار گرفته و علل این واقعه در دست بررسی است.

وی ادامه داد: برخورد قانونی در انتظار متخلف یا متخلفان احتمالی این ماجرا خواهد بود. گفتنی است هرگونه تنبیه بدنی دانش‌آموزان و یا هر نوع توهین و بی احترامی به ساحت معلمان عزیز، از خطوط قرمز آموزش و پرورش بوده و در مسائلی از این دست، هیچ قصوری از سوی هیچ مرجعی، پذیرفتنی نیست.

