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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۵۵

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دیدار مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با دانش آموز خاشی

دیدار مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با دانش آموز خاشی

خاش- مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با حضور در منزل دانش آموز خاشی علی یارمحمدزهی از وی دلجویی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار خبری مبنی بر آسیب دیدگی دانش آموزی در مدرسه پیام روستای نصرت آباد شهرستان خاش مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان و هیئت همراه، با حضور در جمع خانواده علی یارمحمدزهی، از وی عیادت و دلجویی کردند و در جریان روند درمان این دانش آموز قرار گرفتند.
حسینعلی میر عبدی در این دیدار گفت: پرونده این موضوع، به قید فوریت در اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان تشکیل شده و در حال بررسی و پیگیری قرار دارد.

وی با بیان اینکه در طول سال تحصیلی، دستورالعمل‌های متعددی در باب تنبیهات بدنی از سوی وزارت آموزش و پرورش به ادارات و مدارس ارسال و ابلاغ می‌شود، گفت: احقاق حق دانش آموزان، بالاترین اولویت ما است چرا که آنان فرزندان ما و سرمایه‌های کشور هستند.

وی تصریح کرد: قطعاً پیگیری مجدانه موضوع در اولویت کار قرار دارد که از مجرای قانون در دست انجام است.

شایان ذکر است، چندی پیش فیلم و مطالبی منتشر شد که براساس آن دانش آموزی در روستای نصرت آباد شهرستان خاش در اثر تنبیه بدنی معلم، ۲۰ درصد بینایی یک چشم خود را از دست داده است که در لحظات اول انتشار این مطالب، آموزش و پرورش نسبت به آن واکنش نشان داد و قول پیگیری این موضوع و برخورد قاطع با معلم خاطی را داد.

کد مطلب 5697105

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