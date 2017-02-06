دانش آموز عنبرآبادی تنبیه بدنی شد/ آموزش و پرورش: برخورد می کنیم

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: چندی قبل بود که کلیپی از دانش آموزان یک مدرسه در جنوب کرمان منتشر شد که عده ای از کودکان در آن ادعا کردند که مورد تنبیه قرار گرفته اند هر چند که در مدتی کوتاه این کودکان ادعای خود را پس گرفتند اما در همان زمان در سیستان و بلوچستان دانش آموزی در روستایی دور افتاده مورد تنبیه قرار گرفت که به استعفای عده ای از مسئولان محلی آموزش و پرورش ختم شد.

از این داستان تلخ نیز چند هفته ای نگذشته بود که یک سرباز معلم دانش آموزی روستایی را در شرق کرمان مورد تنبیه با کمربند قرار داد که چشم وی مصدوم شد، در گلستان نیز دانش آموز یکی از مدارس دور افتاده استان طعم تلخ تنبیه بدنی را چشید.

اما متاسفانه این پایان داستان برخورد قهری با دانش آموزان در سیستم آموزشی نبود چند روز بعد ۱۲ دانش آموز در روستایی در شهرستان قایین در خراسان جنوبی مورد تنبیه قرار گرفتند که با پیگیری مسئولان آموزشی و پرورش همراه شد.

در آخرین مورد نیز چند روز قبل در روستایی در شهرستان عنبرآباد در جنوب کرمان دانش آموز مدرسه شهید طیاری طعم تنیبه بدنی را چشید.

دانش آموزی که مورد تنبیه قرار گرفته است مدعی است با چوب مورد تنبیه قرار گرفته است که موجب بروز صدماتی در این کودک دبستانی شده است.

امید سلاجقه، رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان در گفتگو با مهر ضمن تائید بروز این حادثه و ابراز تاسف از تکرار تنبیه دانش آموزان در استان کرمان گفت: ما پیش از این در دستور العمل، بخشنامه و هر راهی که می توانستیم به کادر آموزشی اطلاع داده ایم به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی حق تنبیه بدنی دانش آموزان را ندارند.

وی افزود: ما در مقابل این حادثه پاسخگو هستیم وتکذیب نمی کنیم اما این تنبیه شدید نبوده و منجر به صدمه جدی نشده است در واقع تنبیه هم توسط معلم انجام نشده بلکه ناظم مدرسه این عمل را انجام داده است و به مراجع اداری معرفی و تحقیق و بررسی در حال انجام است و مسلما مطابق با قانون برخورد خواهیم کرد و از افکار عمومی هم عذر خواهی می کنیم.

تنبیه به دلیل درگیری دو دانش آموز شروع شده است

سلاجقه گفت: داستان اینگونه بوده که دو دانش آموز مدام در مدرسه درگیر می شدند و دانش آموزی که از قدرت جسمی بیشتری برخوردار بوده مورد تنبیه قرار گرفته است.

رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان افزود: ما برای این اقدام نمی توانیم هیچ توجهی بیاوریم و امیدواریم در آینده شاهد تکرار این حوادث نباشیم.

وی در خصوص سرنوشت سرباز معلمی که در شرق استان کرمان اقدام به تنبیه دانش آموزی کرده بود نیز گفت: وی بلافاصله پس از طی مراحل قانونی به محل خدمتش برگشت داده شد.

سلاجقه افزود: در خصوص برخورد با معلم هایی که اقدام به تنبیه می کنند متناسب با نوع تنبیه برخورد می کنیم که شامل تذکر کتبی، درج در پرونده و برخوردهای اداری شدید تر است.

وی گفت: مسئولان محلی آموزش و پرورش دوبار برای دلجویی به خانه دانش آموز عنبرآبادی رفته اند و خوشبختانه دانش آموز هم در سلامت کامل قرار دارد.

کاهش آستانه تحمل جامعه

وی دلیل افزایش موارد تنبیه دانش آموزان را اینگونه توضیح داد: در واقع با توسعه شبکه های ارتباطی عمومی، شاهد افزایش اطلاع رسانی در این خصوص هستیم و بلافاصله جامعه در جریان قرار می گیرند که این خود نقش نظارتی دارد به همین دلیل از همکاران می خواهیم در زمان بروز مشکل از تنبیه بدنی خودداری کنند و از سایر موارد بازدارنده استفاده کنند.

پدر این دانش آموز نیز در خصوص شرایط پس آمده برای فرزندش می گوید: به دلیل برخورد جسمی که ظاهرا چوب بوده دست و پای پسرم دچار کبودی شده بود که بهتر شده است.

وی افزود: بروز چنین حوادثی موجب نگرانی است چون مدرسه محل تحصیل و آرامش برای بچه ها است و باید جاذبه داشته باشد.

وی ادامه داد: این سوال را از مسئولان دارم چرا این مشکلات در روستاها روی می دهد و در شهرها این روش های تنبیهی اجرا نمی شود، نقش نظارت بر کادر آموزشی در روستاها ضعف دارد که باید تقویت شود.

باید فرهنگ سازی و دستور العمل های اداری جدی تر دنبال شود

علی کاظمی، کارشناس روانشناسی در گفتگو با مهر می گوید: طی سال های اخیر شاهد گسترش خدمات آموزشی در جامعه هستیم اما این گستره هنوز به روستاها نرسیده است وقتی زیر ساخت نباشد طبیعتا هم دانش آموز و هم معلم خود را با ساختار شهری مقایسه می کند و در نهایت به بروز مشکلاتی روحی می انجامد، از سوی دیگر این مشکلات در همه موارد در روستا ها و مناطق دور افتاده رخ می دهد در واقع هنوز تفکر سنتی تربیت کودکان با استفاده از تنبیه در این ساختارهای اجتماعی وجود دارد.

وی می گوید: فرهنگیان از اقشار برجسته جامعه هستند و مسلما از دیدگاه ارتقاء یافته تری نسبت به دیگران برخوردارند باید دید یک معلم در چه شرایطی قرار می گیرد که اقدام به تنبیه بدنی می کند.

کاظمی افزود: کمبود معلم بومی سبب شده اکثرا معلم ها از مناطق برخوردار به مناطقی محروم بروند که گاه تصور زندگی در این شرایط را نداشته اند مثلا شما به مورد تنبیه دانش آموز توسط سرباز معلم در شرق کرمان توجه کنید یک لیسانس که تازه از زمان ازدواجش می گذشته از شهر و تمام امکانات زندگی اش به عنوان یک سرباز معلم به مکانی می رود که وسط کویر قرار دارد و در کنار مردمی باید زندگی کند که با شرایط محلی و کمبود امکانات شدید خو دارند و مسلما این یک تعارض جدی است و منجر به بروز شرایط این چنینی می شود.

وی تاکید کرد که بروز پدیده تنبیه بدنی مورد قبول جامعه کنونی نیست اما حذف شرایطی که موجب بروز تنش می شود نیز اهمیت ویژه ای دارد. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که موارد باز دارنده معلمان برای جلوگیری از این موارد چیست.

با توجه به ادامه روند تنبیه دانش آموزان به نظر می رسد در کنار استفاده از روش های پیشگیرانه باید توان نظارتی سیستم آموزش و پرورش بر رفتار معلمان نیز در مناطق محروم و دور افتاده افزایش یابد تا در آینده شاهد کاهش بروز مشکلات مشابه باشیم.



