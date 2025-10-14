  1. استانها
پیرجاهد: آمادگی عشایر اردبیل در برابر حوادث ضروری است

اردبیل- مدیرکل امور عشایری استان اردبیل گفت: آمادگی جامعه عشایری استان اردبیل در برابر حوادث ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد صبح سه شنبه در اولین جلسه هماهنگی «مانور تمام‌عیار» شهرستان خلخال که با حضور مسئول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران اداره کل امور عشایر برگزار شد؛ اظهار کرد: آمادگی روحی، ذهنی و رعایت ملاحظات فرهنگی عشایر در اجرای مانور مورد تاکید است.

وی افزود: در این نشست راهکارهای تقویت آمادگی و هماهنگی در مواجهه با بحران‌ها را مورد بررسی قرار دادیم.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل با تاکید ضرورت آمادگی روحی و ذهنی جامعه عشایری در برابر حوادث و بحران‌ها، گفت: در اجرای مانور تمام عیار که به زودی برگزار می‌شود، باید به مسائل فرهنگی و بومی جامعه عشایری توجه ویژه شود.

پیرجاهد از آمادگی کامل اداره‌کل امور عشایر استان برای پشتیبانی از این مانور خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این اداره‌کل تأمین یک دستگاه لودر، یک دستگاه کامیون، سه دستگاه خودروی کمک‌دار و نیز تهیه نهاده‌ها، آرد و نان مورد نیاز جامعه عشایری را برعهده خواهد داشت.

گقتنی است: در پایان مقرر شد اداره‌کل امور عشایر استان اردبیل با تأمین تجهیزات و اقلام مورد نیاز، نقش مؤثری در پشتیبانی از اجرای مانور ایفا کند. این اقدام گامی در جهت افزایش تاب‌آوری و آمادگی جامعه عشایری در برابر بحران‌های احتمالی خواهد بود.

