تحولات غزه موجب بیداری وجدان بشری در سراسر جهان شد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: نشست بین المللی «آینده غزه در پرتو طرح ترامپ» با حضور شیخ محمد الموعد، رئیس هیئت مشورتی شورای علمای فلسطین در لبنان، منصور براتی، پژوهشگر حوزه اسرائیل، محمد ابوعبید، خبرنگار العالم در غزه، محمد بیات، کارشناس و پژوهشگر خاورمیانه، حسین هوشمند، کارشناس مسائل آمریکا و محمد رضا مرادی، مدیرکل بین الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر در سالن جلسات گروه رسانه‌ای مهر برگزار شد.

محمد بیات در این نشست گفت: در چند ماه اخیر فرانسه و پادشاهی عربی سعودی یک ابتکار مشترک یعنی مسئله شناسایی دولت فلسطین را به صورت مستمر در حال پیگیری بودند که در بیانیه نیویورک و رأیی که مجمع عمومی سازمان ملل در هشتادمین نشست داشت، متبلور شد. این مسئله در سال‌های اخیر به حاشیه رفته بود و آن چیزی که بیشتر مطرح می‌شد ایده صلح آبراهام بود، اما بعد از طوفان الاقصی که می‌توان آن را یکی از دستاوردهای مقاومت فلسطین دانست، شناسایی دولت فلسطین دوباره مطرح شد به گونه‌ای که حتی جریان راست افراطی در سطح نظام بین‌الملل هم دیگر نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد. اماراتی‌ها و سعودی‌ها هم در یک وضعیت خاصی قرار گرفتند و نتوانستند نسبت به نسل کشی اسرائیل در غزه بی تفاوت باشند.

وی افزود: در حال حاضر، در آستانه وضعیتی قرار داریم که هر لحظه ممکن است کنترل آن از دست خارج بشود. ایران مورد حمله قرار گرفت. دوحه مورد حمله قرار گرفت. این مسئله، معماری امنیت بزرگی را برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ایجاد کرده است. همچنین وضعیت انسانی در غزه هم بسیار سخت شده و اپیدمی گرسنگی که آنجا حاکم است باعث شده وجدان بشری جامعه جهانی بیدار بشود و در عین حال فشار بسیار سنگینی نه تنها به حکام اسرائیل حتی به حکام کشورهای عربی بیاورد. این سوال از سوی جامعه جهانی مطرح است که حکام عربی که برای مسائل نظامی این همه هزینه می‌کنند و مدعی دفاع از جهان اسلام هستند چرا نمی‌توانند از منافع فلسطینی‌ها به صورت حداقلی نه، حداکثری دفاع کنند.

این کارشناس و پژوهشگر مسائل منطقه ادامه داد: در چنین شرایطی طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ از دل جلسه با نتانیاهو و بعد جلسه با رهبران کشورهای عربی اسلامی بیرون آمد. رهبران پاکستانی و برخی از کشورها معتقدند چیزی که در جلسه مطرح شد با چیزی که در نهایت در رسانه‌ها آمد متفاوت بود. مجموعاً صدایی که از جهان اسلام بلند شد، صدای حمایت بود. از طرح صلح ترامپ استقبال کردند. همچنین حماس به ویژه شاخه سیاسی آن از این طرح حمایت کرد. غزه در حال حاضر شرایط دشواری را می‌گذراند؛ مردم غزه از بدیهیات زیست انسانی محروم هستند. اگر اشغالگری اسرائیل بیش از این ادامه پیدا کند، ممکن است بخش بزرگی از آرمان فلسطین دچار آسیب شود و اشغال کامل نوار غزه و الحاق کرانه باختری اتفاق بیفتد.

بیات اضافه کرد: خروج از وضعیت غیرانسانی که در غزه شکل گرفته برای فلسطینی‌ها اهمیت دارد؛ یکی از مطالباتی که فلسطینی‌ها پیگیر آن هستند و در این طرح هم مورد اشاره قرار گرفته، ورود روزانه ۴۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشر دوستانه به این باریکه است. تداوم حاکمیت فلسطینی در شرایطی که راستگراها ایده اسرائیل بزرگ را مطرح می‌کنند، امتیاز مثبت دیگری برای فلسطینیان است.