برنامه ریزی برای احداث سفارت عریض و طویل امارات در «اسرائیل»

منابع صهیونیستی از آغاز برنامه ریزی ها برای احداث سفارت بزرگ امارات در سرزمین‌های اشغالی خبر می‌دهند که در مساحتی بالغ بر ۲۵۰۰ و با زیربنای ۱۵ هزار مترمربع در ۱۵ طبقه احداث می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه خبری النشره به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت نوشت که کمیته برنامه‌ریزی و ساخت و ساز در منطقه تل‌آویو تصمیم گرفته است طرحی را برای احداث ساختمانی بزرگ در مساحتی بالغ بر ۲۵۰۰ متر مربع جهت سفارت امارات متحده عربی در منطقه حفاظت شده هرتزلیا ارائه دهد.

بر اساس این گزارش، این طرح با هدف اختصاص قطعه زمین برای استفاده به عنوان سفارت، با تعیین حقوق ساخت و ساز به زیربنای ۱۵ هزار متر مربع در ساختمانی ۱۵ طبقه ارائه شده است. این طرح همچنین شامل اختصاص یک پنجم کل مساحت ساختمان برای استفاده به عنوان محل اقامت کارکنان و سفرا در طبقات بالا است.

