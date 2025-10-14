به گزارش خبرنگار مهر، مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در سیصد و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در مورد طرح مسکن کارکنان با تأکید بر اینکه موضوع مسکن از نیازهای ویژه کارکنان است، اظهار کرد: تلاش ما این بود که زمینه مناسبی برای پاسخ به این نیاز فراهم کنیم. در همین راستا بهمن ماه سال قبل لایحه‌ای را به شورا ارائه دادیم و به چند مجوز برای پیشبرد آن نیاز داشتیم.

وی افزود: در شهرداری دو مبنا برای ساماندهی مسکن کارکنان داشتیم. طبق نظر شهردار تهران گروهی برای مطالعه تمام تجربیات مسکن انتخاب شدند و نقاط قوت و ضعف تمام طرح‌های مسکن را مطالعه کردند. به هیچ عنوان در نظر نداشتیم که تجربه تعاونی‌ها در شهرداری تکرار شود. طرح بر این مبنا پایه گذاری شد که اگر می‌خواهیم مسکن کارکنان را اجرایی کنیم همه خانواده شهرداری از آن بهره مند شوند.

باقری با بیان اینکه مسکن بهشت به عنوان اولین فراخوان مطرح شده است، یادآور شد: این طرح استمرار خواهد داشت و فراخوان اول به عنوان پروژه نرگس منتشر شده و فراخوان‌های بعدی نیز برای پروژه‌های دیگر منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: برای مثال زمینی در منطقه ۱۸ با قیمت کارشناسی و تخفیف‌های مناسب از شخص برای قرارگاه مسکن کارکنان با دریافت پروانه و اطمینان از انتقال سند مالکیت خریداری شده است. مالکیت این زمین با شهرداری است. ما پیش از اینکه از کارکنان وجهی دریافت کنیم، از بانک تسهیلات گرفتیم و قسط اول خرید زمین را پرداخت کردیم. زمین به نام قرارگاه مسکن شد و یک شرکت از سوی صندوق ذخیره کارکنان متولی اجرای آن شده است.

باقری با بیان اینکه مدلی که برای این طرح به کار گرفته شده توکنایز کردن پروژه و واگذاری امتیاز آن است، اظهار کرد: این پروژه در سازمان هوافضای سپاه اجرایی شده است. این مدل جدید است و در فراخوان تلاش شده ابهامات رفع شود. ۷۵۰ توکن به قیمت دو میلیون تومان برای هر توکن در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: به هیچ وجه قواعد تعاونی وجود ندارد؛ ارکان قرارگاه مسکن به شکلی است که شخص شهردار تهران رئیس این قرارگاه است و تعدادی از معاونین شهردار عضو این قرارگاه هستند و آقای حسین نظری با توجه به تجربیاتی که از پیش در این حوزه داشت، به عنوان دبیر آن انتخاب شد.

باقری با بیان اینکه هریک از کارکنان پاسخ‌های خود را دریافت کردند و قانع شدند، نسبت به پرداخت وجه اقدام کردند، گفت: برخی کارکنان گفتند که باید حقوق خود را دریافت کنند تا بتوانند وجوه را بپردازند. در جمهوری اسلامی به اندازه انگشتان یک دست، نهادی وجود ندارد که قبل از شهرداری حقوق کارکنان را بپردازد و ما روز بیست و ششم هر ماه حقوق کارکنان را پرداخت می‌کنیم.

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران افزود: کارکنان باید ۴۰ میلیون تومان برای مسکن بپردازند که ما این پیش بینی را انجام دادیم که این رقم در چهار قسط از حقوق کارکنان کسر شود. ما این مدل نوین را پیش بینی کردیم و اگر همه همکاری کنند، این مدل با ریسک کمتری موفق خواهد شد. شواهد نشان می‌دهد که پروژه کمترین ریسک را دارد.

باقری تأکید کرد: برای اینکه کارکنان اطمینان خاطر داشته باشند، تأکید می‌کنیم که جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است. این آمادگی را هم داریم که جلسه هم اندیشی با اعضای شورا برای بررسی کامل طرح و اصلاح آن صورت بگیرد.