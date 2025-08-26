به گزارش خبرگزاری مهر، مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران اعلام کرد: در چهار ماهه نخست امسال، بیش از ۷۰ درصد پروژه‌های شهری پایتخت محقق شده است که بیشترین میزان تحقق پروژه‌ها در مدیریت منابع طبیعی، پسماند و مخاطرات زیست‌محیطی و سپس در مدیریت بحران و افزایش ایمنی شهری ثبت شده که بیانگر رویکرد شهرداری تهران در ارتقای امنیت و ایمنی شهروندان و مقابله با بحران‌های احتمالی است.

وی ادامه داد: شهرداری تهران در این دوره از مدیریت شهری، مفتخر به پاسخگویی در برابر نهاد شوراست. از سال ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ قریب به ۲۳ هزار مکاتبه در قالب پاسخگویی با شورای اسلامی شهر تهران از سوی این معاونت صورت گرفته که بیانگر تعهد مستمر شهرداری پایتخت به پاسخگویی در برابر نهاد نظارتی شوراست.

باقری افزود: توجه به این نکته ضروری است که موضوع تدارک مسکن برای کارکنان در زمره تکالیف مطرح قانونی شهرداری قرار ندارد و بیشتر در قالب اقدامات فوق‌العاده سازمانی تعریف می‌شود؛ اما با عنایت به این که عزم شهردار محترم تهران بر پیگیری و انجام این امر است، با وجود موانع و چالش‌های بسیار، این موضوع طی ماه‌ها مورد بحث و بررسی تخصصی و کارشناسی و پیگیری برون سازمانی قرار گرفت و در نهایت لایحه مسکن کارکنان تقدیم شورای شهر تهران شد. در همین راستا، از «مدل واگذاری مسکن به کارکنان شهرداری تهران» در جشنواره شهید رجایی رونمایی خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران مطرح کرد: از دیگر رخدادهای جشنواره شهید رجایی امسال، رونمایی از بسته اشتراک «تلویزیون همشهری» ویژه خانواده بزرگ شهرداری تهران است که با هدف ارتقای سطح سواد رسانه‌ای صورت خواهد گرفت.